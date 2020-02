2020年02月05日 14時00分 ゲーム

プラチナゲームズが「The Wonderful 101」のリマスター版公開に向けKickStarterでクラウドファンディング開始、既に1億4000万円近くが集まる



「ベヨネッタ」シリーズ、「バイオハザード2」、「デビルメイクライ」、「大神」などの製作に携わった神谷英樹ディレクターの作品である「The Wonderful 101」が、リマスター&自社パブリッシングに向けてKickstarterで出資を募っています。記事作成時点ですでに1億4000万円近くを集めており、「タイトル画面に任天堂のマークが表示されるPlayStationゲーム」となる可能性があります。



The Wonderful 101: Remastered by PlatinumGames Inc. - Kickstarter

https://www.platinumgames.co.jp/kickstarter/



発表当時に公開されたThe Wonderful 101の紹介映像は以下からチェックできます。



The Wonderful 101 紹介映像 - YouTube





「The Wonderful 101」は2013年8月24日に発売されたアクションゲーム。開発を行ったのはプラチナゲームズですが発売を行ったのは任天堂という、デベロッパーとパブリッシャーが異なるゲームで、当然ながら任天堂のハードであるWii U専用ソフトとして販売されました。



ところがThe Wonderful 101のリマスター企画に際して、プラチナゲームズは任天堂に許諾を得た上で販売権を獲得し、「SteamやPlaystation 4でもリマスター版The Wonderful 101を販売する」というプロジェクトを敢行。Steam版とPlayStation 4版の発売はクラウドファンディングで集まった資金次第という条件付きでしたが、わずか1日ほどで1億4000万円ほどの出資が集まり、Steam版やPlayStation 4版の発売が決定しました。





「The Wonderful 101」は、地球の平和を守るために世界各地で活躍している総勢100人のヒーロー、ワンダフル・ワンを操作して、破壊された街、森、海、空で救いを求める人々を助け、宇宙からの侵略者を撃退するというゲーム。Wii U版「The Wonderful 101」はどんなゲームなのかは以下から確認可能です。



The Wonderful 101

https://www.nintendo.co.jp/wiiu/acmj/index.html





The Wonderful 101の出資プランは以下の通りで、出資額に応じて得られる特典が異なります。



3900円:「The Wonderful 101: Remastered」デジタルダウンロード版

4400円:「The Wonderful 101: Remastered」パッケージ版

5500円:「The Wonderful 101: Remastered」デジタルダウンロード版+厳選デジタルサウンドトラック+「The Wonderful 101」デジタルコミック

6000円:「The Wonderful 101: Remastered」パッケージ版+ワンダフル・キーホルダー

8200円:「The Wonderful 101: Remastered」パッケージ版+厳選サウンドトラックCD+厳選デジタルサウンドトラック+「The Wonderful 101」デジタルコミック+ワンダフル・キーホルダー

1万1000円:8200円の内容+ワンダフル・Tシャツ+神谷さんにブロックされよう

1万4800円:1万1000円の内容+ワンダフル・ステッカー+ワンダフル・ワン IDカード+「The Wonderful 101」コミックブック

1万9800円:1万4800円の内容+センチネルズ秘蔵アートブック

2万7000円:1万9800円の内容+ワンダ・ペンダント+勇者たちのアクリルジオラマ

3万6000円:2万7000円の内容+厳選サウンドトラック30cmレコード盤+全曲収録サウンドトラックCDセット

5万5000円:3万6000円の内容+ワンダフル・ワン ミニチュア人形

8万2000円:3万6000円の内容+スーパープラチナトロフィー

11万円:3万6000円の内容+ワンダ・マスク

16万5000円:3万6000円の内容+ワンダ・レッド

27万4000円:3万6000円の内容+オリジナルアート入りコントローラー+アートブックへのヒーロー・ネーム掲載

55万円:27万4000円の内容+バッジ・額装コンプリートコレクション+ワンダ・レッド ビッグスタチュー



出資額に応じて得られるアイテムは以下の通り。



◆神谷さんにブロックされよう

温厚ゲームディレクターとして知られる神谷英樹氏にTwitterでブロックしてもらえる権利。この特別な権利の価値がわかるのは、一握りの選ばれし者たちだけだろうとのこと。





◆「The Wonderful 101: Remastered」デジタルダウンロード版

Nintendo Switch・PlayStation 4・Steamの「The Wonderful 101: Remastered」



◆「The Wonderful 101: Remastered」パッケージ版

Nintendo SwitchまたはPlayStation 4のパッケージ版





◆ワンダフル・キーホルダー





◆ワンダフル・ステッカー





◆ワンダフル・ワン IDカード





◆ワンダ・ペンダント





◆ワンダフル・Tシャツ





◆「The Wonderful 101」デジタルコミック





◆「The Wonderful 101」コミックブック





◆勇者たちのアクリルジオラマ





◆センチネルズ秘蔵アートブック





◆「The Wonderful 101: Remastered」厳選デジタルサウンドトラック





◆「The Wonderful 101: Remastered」厳選サウンドトラックCD





◆「The Wonderful 101: Remastered」全曲収録サウンドトラックCDセット





◆「The Wonderful 101: Remastered」厳選サウンドトラック30cmレコード盤





◆ワンダフル・ワン ミニチュア人形





◆オリジナルアート入りコントローラー

画像はSwitchコントローラーですが、他の機種向けのコントローラーも追加される予定。





◆アートブックへのヒーロー・ネーム掲載

センチネルズ秘蔵アートブックに自分のヒーロー・ネームを掲載する権利



◆スーパープラチナトロフィー

「ゲーマーの憧れ、誰もがうらやむプラチナトロフィーを完全立体化!」とのこと。記事掲載時点で画像は未公開でした。



◆ワンダ・マスク





◆ワンダ・レッドのジャケット





◆「The Wonderful 101」バッジ・額装コンプリートコレクション





◆ワンダ・レッド ビッグスタチュー

全高約30㎝のワンダ・レッドのスタチュー。記事掲載時点で画像は未公開。



The Wonderful 101: Remasteredへの出資期限は2020年3月7日5時です。



The Wonderful 101: Remastered by PlatinumGames Inc. — Kickstarter

