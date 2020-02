チーズ盛々＆輪切り唐辛子たっぷりのアラビアータソースを牛丼に絡めた「クリームチーズアラビアータ牛丼」を情熱の大辛ソースで辛さマシマシにして食べてみた

・関連記事

防塵マスク&ゴーグルを着用しないと作れない激辛唐辛子100本入りの「ギロチン炒飯【ゴッド】」を本当に命がけで食べてきました - GIGAZINE



器を埋め尽くす大量の唐辛子で激辛ジャンキー垂涎ものな「無頼漢担々麺」を食べてきた - GIGAZINE



味覚を破壊する激辛料理が多数集結した「KARA-1」で「半殺しカレー」に挑戦 - GIGAZINE



「心臓麻痺たこ焼き」「スーパーハバネロチキン」などの激辛料理を食べてきた - GIGAZINE



「激辛注意」の麻婆豆腐やチキンケバブなど、「アジアン味缶詰」全6種を食べてみた - GIGAZINE



真っ赤なスープで激辛なのになぜか箸が止まらない味仙「元祖台湾ラーメン」を食べてきた - GIGAZINE



世界一辛い唐辛子を食べると脳に悪影響が出て「雷鳴頭痛」に襲われることが判明 - GIGAZINE



鼓膜に突き抜ける猛烈な辛さ、倒れ込む人まで現れた「救急車カレー」に挑戦してきました - GIGAZINE

2020年02月05日 11時54分00秒 in 試食, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.