2020年02月05日 12時30分 ハードウェア

Google Glassの最新版が販売業者から直接購入可能に



GoogleのARグラスであるGoogle Glassの最新モデルとなる「Glass Enterprise Edition 2」が、販売業者から直接購入可能となりました。



Google Developers Blog: Glass Enterprise Edition 2 now available for developers

https://developers.googleblog.com/2020/02/glass-enterprise-edition-2-now.html



Google opens its latest Google Glass AR headset for direct purchase - The Verge

https://www.theverge.com/2020/2/4/21121472/google-glass-2-enterprise-edition-for-sale-directly-online



近年のGoogle Glassは、「Glass Enterprise Edition」という名のエンタープライズ向け商品として、物流・製造・フィールドサービスなど、さまざまな業種の労働者が仕事を行う上で必要な情報やツールにハンズフリーでアクセスできるように開発が進められています。実際、Glass Enterprise Editionを現場レベルで使用している企業からは、生産時間の短縮や品質向上が報告されています。



そんなGlass Enterprise Editionの最新バージョンとなる「Glass Enterprise Edition 2」が、2019年5月に登場しました。



Google製のARヘッドセット「Google Glass」に新型登場、AR/VR向けSoC搭載でよりパワフルに - GIGAZINE





Glass Enterprise Edition 2は、カメラ機能が8メガピクセルに進化。眼鏡フレームは厳しい作業環境にも対応できるように、Smith Opticsと提携して開発されたものです。





メガネの右側にカメラ、本体、バッテリー、AR用ディスプレイといったコンポーネントが集中しています。





さらに、フレームのみのシンプルなデザインのものもあります。





Glass Enterprise Edition 2は、10nmプロセスで製造されたQualcomm製の人工知能(AI)エンジンを搭載したAR/VRに特化する形で作られたSoCのSnapdragon XR1(1.7GHz)を採用することで、前モデルから大幅な節電効果とパフォーマンス向上が図られています。加えて、コンピュータービジョンのサポートと、高度な機械学習機能も利用可能です。他にも、急速充電をサポートするUSB-Cポートを搭載し、バッテリー寿命も延びているため、ユーザーがより長時間Google Glassを使用できるようになっています。Glass Enterprise Edition 2はAndroid Oreoで動作するため、開発・展開が容易になっており、ユーザーは既に使用しているサービスやAPIを簡単にGlass Enterprise Edition 2と統合可能です。



GoogleはGlass Enterprise Edition 2について、「Glass Enterprise Edition 2が2019年5月に企業向けにリリースされて以来、Google Glassの新しい有用なエンタープライズ向けソリューションを構築することに関心を持った開発者や企業から強い需要があります」とコメント。





加えて、これまではソリューションプロバイダー経由でしか購入できなかったGlass Enterprise Edition 2が、今後はCDW・Mobile Advance・SHIといったハードウェア再販業者から直接購入可能となったこともアナウンスされています。



なお、販売価格は2019年5月時点から変わらず999ドル(約11万円)のままです。