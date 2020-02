2020年02月04日 08時00分 メモ

男女の好感度はチームワークにどのような影響を与えるのか?

「誰にでも平等に接する」ことは非常に難しく、好きな相手には優しく、嫌いな相手には冷たく接してしまいがちです。チームワークを要する場面で、相手への好感度がどのような影響を与えるのかをハンブルク大学の経済学者、レオニー・ジェハーズ氏が研究しており、男性の場合は異性間、女性の場合は異性および同性間で、好感度によって協調性が大きく変化することが明らかになりました。



Women's 'Likeability' at Work May Be More Important Than It Is For Men, Study Shows

https://www.sciencealert.com/being-liked-in-the-workplace-might-matter-more-for-women-than-it-does-for-men



実験は男女それぞれ16名ずつ、計32人を対象に行われました。まず各参加者に参加者全員の写真を渡し、見た目だけで順位をつけさせました。順位が決定した後、各参加者からどのようにランク付けされたかという結果を全員に伝えました。ランキングを見せることで、参加者は自身を高くランク付けした人には高い好感度を抱き、低くランク付けした人に対しては低い好感度を持ちます。





その後、ジェハーズ氏は参加者をペアやグループに分けて、協調性を調査するために「架空の投資を行うゲーム」を行いました。



ゲームでは、各プレイヤーが6ユーロの所持金から任意の金額を共同プロジェクトに出資できます。プロジェクトへ出資した金額は1.5倍され、全員に均等に配分されます。各プレイヤーが最も多く利益を獲得するには、それぞれが全額投資することが最良の手段となります。



しかし、各プレイヤーの投資金額は伏せられるため、1人が全額、他の人が1ユーロしか投資しなかった場合は、全額投資したプレイヤーが大きな損失を負うことになります。いかに自分の持ち金を多くを残し、相手にお金を多く出させるかという判断が求められるゲームで、最終的に、男性は平均約4.05ユーロ、女性は約3.92ユーロを相手に出資しました。



この結果を事前に調査した好感度に照らし合わせると、女性同士の場合、相手への好感度が低い女性の出資額は、相手への好感度が高い女性よりも平均して30%低くなりました。なお、男性ペアの場合は、お互いの好感度と出資額に関連性は見られませんでした。



「しかし、男性のグループに一人でも女性が入ると状況は変わりました」とジェハーズ氏は述べています。男女混合のペアやグループの場合、女性への好感度が低いと、男性の出資額は平均して50%低くなりました。一方、男性への好感度が低い女性の出資額は平均して37%低くなりました。この結果について、ジェハーズ氏は「男性の場合は、好感度は『異性との関係』においてのみ重要である」と推測しています。



男性は異性からしか好感度の影響を受けませんが、女性は異性と同性、どちらからも好感度の影響を受けます。女性がグループの中で協調性を高め、仕事などでのパフォーマンスをよくするためには、男女両方からの好感度を高く保つ必要があることが示唆されています。



「私たちは結果に性差があることを期待して実験を行いました。しかし、性差よりも好感度の違いが結果に影響を与えるとは予想していませんでした」とジェハーズ氏は述べており、「好感度の低さはチームの協力を妨げる要因になる」と主張しました。



また、ジェハーズ氏は、「『他人からどう思われているか』が職場での行動や協調性に影響を与える可能性があるという懸念について、性差に原因があるかどうかを主張できるようになるまでには、さらなる研究が必要です」と語っています。



