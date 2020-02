2020年02月04日 20時00分 サイエンス

「痛み」の感じやすさの違いは「民族の差ではなく差別経験の有無」である可能性

奴隷制が敷かれていた時代のアメリカでは、「黒人はほとんど痛みを感じない」という俗説が信じられ、黒人奴隷に対して激しい体罰が加えられることがありました。この俗説は科学的な根拠がない迷信でしたが、最新の研究により実際に「痛みの感じやすさには差がある」ことが判明。また、その原因は民族ではない可能性があることも突き止められました。



過去の研究により、「黒人は白人より痛みを感じない」というステレオタイプとは裏腹に、アフリカ系アメリカ人やアジア人、ヒスパニックは非ヒスパニック系白人より痛みの耐性が低いということが報告されてきましたが、そのメカニズムは不明でした。



そこで、マイアミ大学の心理学者エリザベス・ロシン氏らの研究チームは、実際に痛みを感じている人の脳を磁気共鳴機能画像法(fMRI)でスキャンする実験を行いました。実験には、黒人であるアフリカ系アメリカ人28人、ヒスパニック系アメリカ人30人、非ヒスパニック系アメリカ人30人の合計88人が参加。男女比はほぼ1対1でした。





実験ではまず、参加者らの腕に4つの発熱装置を装着させ、最高で華氏約118度(約47度)までの熱を加えて、熱刺激から感じた痛みを1~100で評価してもらいました。そして、痛みを訴えている参加者の脳をfMRIでスキャンして、痛みの評価と脳の働きを比較して分析しました。



この結果、1つ目の痛みの評価のテストでは「アフリカ系アメリカ人の参加者は他の民族の参加者より平均して5ポイント高い」という結果が得られました。これは、アフリカ系アメリカ人は他の2つの民族グループよりも痛みを感じやすいことを意味しています。



しかし、fMRIで前帯状皮質・視床・島皮質などで構成される「痛み関連脳領域」という領域の反応を調べた結果は「どの民族グループでもほとんど同じ」で、民族間で差が出た痛みの評価とは、矛盾した結果となりました。そこで、痛みの評価結果と、実験前に行った「これまでに経験した差別や偏見を調べるアンケート」の結果を比較してみたところ、「差別や偏見を経験してきた人ほど強い痛みを訴える」という傾向があることが分かりました。



研究チームが各民族グループにおける脳の働きの違いを調べたところ、アフリカ系アメリカ人の腹側線条体や腹内側前頭前野は、痛みに対して高い反応を見せることが分かりました。一方、ヒスパニック系アメリカ人や、非ヒスパニック系アメリカ人では、アフリカ系アメリカ人ほど高い反応は見られなかったとのことです。



ロシン氏はこの結果について「人生の早い段階でストレスを経験してきた人は、 慢性疼痛 ( まんせいとうつう ) を発症しやすいことが知られています。このことから、差別や偏見など非身体的なストレスを経験してきた人は、体の痛みにも強く反応するよう脳が変化する可能性があります」と述べました。



さらにロシン氏は、「『民族の間で見られる違いは生物学的な違いに根差したものである』という考えは、よくある誤解です。この研究で見つかった人々の違いは、民族ではなく経験に根差していました」と述べて、痛みの違いは民族ではなく経験によるものだとの見方を示しました。