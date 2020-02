コチュジャンと山椒が衣に染みこんだ「ファミチキ(麻辣味)」はコクのあるピリ辛スパイスとジューシーチキンの旨みが相性抜群

・関連記事

からあげクンのレギュラー・レッド・チーズの定番三銃士をローソンが1粒に集めた「からあげクン 夢のミックス味」を食べてみた - GIGAZINE



アツアツの肉汁がどばっと噴き出すローソンの「あふれメンチ」と「とけコロ」を食べてみた - GIGAZINE



追いラー油と花椒で理想の辛さを追求したら寒さが消し飛んだやよい軒「四川麻婆豆腐とから揚げの定食」試食レビュー - GIGAZINE



思わず「辛い!」と叫ぶほど黒コショウが効きまくるケンタッキーの「ブラックホットチキン」「ブラックホットサンド」と濃厚クリーミーな「オニオンクリームスープ」を食べてきた - GIGAZINE



羊肉のうまみを最大限に引き出す究極の羊肉専用スパイス「羊名人」レビュー - GIGAZINE



2020年02月04日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.