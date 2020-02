他人のために行動すると肉体の痛みが緩和されると実験で示される

by choreograph 他人に親切にする行為やボランティアに対して「何のために?」と疑問に思ったことがある人もいるはず。見返りを求めない親切は時に本人にとって損失を生み出すようにも思えますが、新たな研究では、「他人のための行動」が行動した本人の肉体的な痛みを緩和することが複数の実験で示されました。 Altruistic behaviors relieve physical pain | PNAS https://www.pnas.org/content/117/2/950 Volunteering and other good deeds reduce physical pain, a study finds - CNN https://edition.cnn.com/2019/12/30/health/volunteering-reduces-pain-wellness/index.html 2019年に発表された研究では、「他人の幸福を願う」という行為によって不安が減少し、共感性が増し、他者とのつながりを感じるようになることが示されました。このように、他人に対する優しい思いが ドーパミン や オキシトシン といった神経伝達物質の分泌を促すことはこれまでも認められてきたところです。北京大学の心理学・認知科学部の研究者たちはここから一歩踏み出し、他人のために行動する 利他的行動 が本人の肉体的な痛みを緩和するかを調査しました。

2020年02月02日 20時00分00秒 in サイエンス, Posted by logq_fa

