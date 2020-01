新型コロナウイルス予防のためにインド政府が代替医療の「ホメオパシー」を推奨

by DragonImages



中国・湖北省の武漢市で発生した新型コロナウイルスは、強い感染力によってヒトからヒトへの感染が拡大中であり、2020年1月30日にWHOは「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言しました。新型コロナウイルスの中国国外への感染拡大も危険視される中、インド当局が一般的には「科学的根拠に乏しい」とされている「ホメオパシー(同質療法)」によるコロナウイルス対策を推奨したとして話題になっています。



Advisory for Corona virus

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1600895



India's Government Recommends Homeopathy For Coronavirus Prevention. What's The Harm?

https://www.sciencealert.com/india-s-government-is-recommending-homeopathy-to-ward-off-the-coronavirus



India Government Tells Citizens to Use Homeopathy to Treat China Coronavirus

https://www.newsweek.com/india-government-tells-citizens-use-homeopathy-treat-china-coronavirus-1484616





新型コロナウイルスの感染拡大を阻止するため、中国をはじめとする各国による封じ込めが行われていますが、記事作成時点では日本を含む20以上の国で感染者が確認されており、中国国内での死者数は200人を超えています。WHOは2020年1月30日、新型コロナウイルスの中国や他国での感染拡大について、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言しました。



インドでも1月30日に、留学先の武漢から帰国した大学生の男性が新型コロナウイルスに感染していることが判明し、初の感染者が確認されました。



新型肺炎 インドで初の感染確認 | NHKニュース

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200130/k10012266081000.html





初の感染者確認に先立って、インドの連邦政府情報放送省報道情報局(PIB)は2020年1月29日付けで「コロナウイルス対策のアドバイス」を発表しました。アドバイスの中には世界中の医療機関と同じく「石けんと水で手を20秒以上洗う」「洗っていない手で目、鼻、口に触れない」「病気の人との接触を避ける」といったものが含まれていましたが、科学的な根拠に乏しいホメオパシー、インドの伝統医学であるアーユルヴェーダ、イスラム文化圏の伝統医学であるユナニ医学に基づいたアドバイスも行われています。



PIBが行ったアドバイスの中には、「3日間にわたり、ホメオパシーの薬であるArsenicum albumを空腹時に摂取し続ける」といったものがあります。Arsenicum albumは毒物として知られるヒ素を希釈した溶液であり、ホメオパシーの世界では有効な薬とみなされています。しかし、実際にArsenicum albumが新型コロナウイルスに効果があるとは考えにくい上に、Arsenicum albumの使用量を間違えると致死的な事態に陥るケースもあるとのこと。



また、アーユルヴェーダに基づいたハーブの調合薬を摂取したり、「毎朝ゴマ油を各鼻孔に一滴たらす」といった療法もPIBのリリースには記載されています。さらに、ユナニ医学の教えに従って、「簡単に消化できる軽くて柔らかい食事」も推奨されていました。



PIBの発表に対しては否定的な反応が多く集まっており、「ホメオパシーは詐欺です」といって情報源を貼り付ける人や……





「完全に狂ってる」と非難する人も。



This is absolute madness. The advice is a mix of

a) standard @WHO advice (hygiene, hand washing, etc) AND

b) a series of herbs/potions etc which are at best useless, at worst toxic due to processing impurities. But the real danger is people will ignore (a) and practice (b).