2020年01月31日 19時00分 サイエンス

飲酒や喫煙によって脳はどのくらい余分に年を取るのか?

by Rido81



飲酒は適量であっても体に有害な影響を与えることが調査で示されており、また喫煙も脳に影響を与えることが過去の研究からわかっています。一方で、「どの程度の飲酒・喫煙が、どのくらい脳を老化させるのか」といった具体的な内容は分かっていなかったということで、研究者が喫煙や飲酒が脳年齢をどのくらい上げるのか調査しました。



Association of relative brain age with tobacco smoking, alcohol consumption, and genetic variants | Scientific Reports

https://www.nature.com/articles/s41598-019-56089-4



Health: Daily smoking and drinking may be associated with advanced brain age | EurekAlert! Science News

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-01/sr-hds012420.php



Daily smoking and drinking may be associated with advanced brain age

https://medicalxpress.com/news/2020-01-daily-advanced-brain-age.html



Alcohol and the brain: Scientists quantify how much a gram ages the mind

https://www.inverse.com/mind-body/alcohol-and-the-brain-how-much-booze-ages-the-mind



これまでの研究から、過度の喫煙や飲酒は脳の特定部位にダメージを与えることが示されてきましたが、実際に喫煙や飲酒が脳の年齢とどれほど関係しているのかは明らかではありませんでした。南カリフォルニア大学ケック医学校の神経科学者であるArthur W. Toga氏とその研究チームはこの点を明らかにするため、45歳から81歳までの被験者1万7308人を対象に、機械学習とMRIスキャンを用いて調査を行いました。なお、被験者のデータはUKバイオバンクなどから集められ、各人のMRIスキャンデータは、同年齢の平均的な脳スキャンの結果と比較されました。



by Rawpixel



研究チームはまず、ほぼ毎日喫煙を行う1万1651人の脳は、全く喫煙を行わないか喫煙頻度の少ない人に比べて、相対的に「高齢」であることを発見しました。国際的な喫煙指数として「Pack-years」というものが存在し、Pack-yearsは「(1日の喫煙本数/20本)×喫煙年数」で計算しますが、1Pack-yearが増加するごとに相対的脳年齢は0.03歳増加することが示されたとのこと。つまり、1日1箱の喫煙を30年続けている人であれば相対的脳年齢が0.9歳高いことになります。



そして、1万1600人の飲酒癖がある人のデータからも、毎日飲酒を行う人は、全く飲酒しないか飲酒量が少ない人に比べて相対的脳年齢が高いことが示されました。1日あたりのアルコール消費量が1グラム増えると、相対的脳年齢が0.02歳増えるとのこと。1日あたりのアルコール消費量が20g(日本酒約1合)であれば、相対的脳年齢が0.4歳高くなる計算です。



by sonyakamoz



この調査から示されたのは、毎日喫煙や飲酒を行っている人でも、脳年齢に与える影響は比較的緩やかだということ。一方で、これらの影響が人のQOLにどのような変化を与えるのかはわかっていません。Toga氏はこの影響を軽視しておらず、「0.4歳分の違いというのは統計学的にみれば有意といえます。私たちは日常的なアルコールの消費は脳に有害だという可能性を主張します」とコメントしました。



なお、喫煙や飲酒以外のさまざまな要素が脳年齢に影響を与えることから、研究者はより大きなサンプルで調査を行う必要性を述べました。