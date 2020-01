インターネットに公開された情報は「法律による保護の対象ではない」と裁判所が認める

その後LinkedInは連邦控訴裁判所に控訴しましたが、そこでもhiQ Labs側の勝訴判決が下っています。 Victory! Ruling in hiQ v. Linkedin Protects Scraping of Public Data | Electronic Frontier Foundation https://www.eff.org/ja/deeplinks/2019/09/victory-ruling-hiq-v-linkedin-protects-scraping-public-data 連邦控訴裁判所は判決を下した当時、CFAAの適用範囲自体には言及していませんでしたが、2020年に入り「CFAAはハッキングなどによって故意に特定の誰かの情報を抜き取ることを規制する法律であり、認証を経なければ閲覧できないような情報にのみ適用される」という下級裁判所の意見に同意したとのこと。 また、下級裁判所で言及された「hiQのスクレイピング行為をLinkedInが妨害することを禁じる」判決にも同意したとされ、この判決は公開情報の取り扱いに関する問題を根底から揺るがすことになると述べられています。

2020年01月30日 23時00分00秒 in メモ, ネットサービス, Posted by log1n_yi

