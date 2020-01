2020年01月29日 11時32分 メモ

通行人の顔をリアルタイムで監視する日本製「ライブ顔認証システム」の導入をロンドン警察が開始

by J D Mack



600万台以上の監視カメラが存在する「監視カメラ大国」のイギリスで、ライブ顔認証システム(LFR)が新たに導入されることが判明しました。ロンドン警視庁の発表によると、LFRにはNECが開発した顔認証システム「NeoFace」が使用され、指名手配犯に関する捜査や、高齢者ないし迷子といった行方不明者の捜索などに活用されるとのことです。



Live Facial Recognition | The Met

https://www.met.police.uk/live-facial-recognition-trial/





Facial recognition to be rolled out across London by police, despite privacy concerns | The Independent

https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/facial-recognition-london-met-police-scotland-yard-privacy-a9299986.html



London Police Are Taking Surveillance to a Whole New Level - The New York Times

https://www.nytimes.com/2020/01/24/business/london-police-facial-recognition.html



ロンドン警視庁は2020年1月24日に、ロンドンの市内の複数箇所にリアルタイムで顔認証が可能なLFRを導入することを発表しました。目・鼻・口・顎の間隔や顔の構造を測定して顔認証を行うLFRの映像は、最大31日間保存され、あらかじめ指名手配犯として登録された犯罪者の捜査に利用されるほか、児童や社会的弱者の捜索に使われるとのことです。





ロンドン警視庁がLFRの導入を決定した背景には、イギリスの都市部で激化しつつある犯罪に対応する狙いがあると見られています。ロンドンでは2019年11月29日に、ナイフを用いたテロが発生し2人の犠牲者が発生しました。



2名を殺害したテロリストを「イッカクの牙と消火器」で撃退した市民が勇敢すぎると話題に - GIGAZINE





また、2017年6月には刃物および自動車を使ったテロ事件が発生し、8人の死者と48人の負傷者を出す大惨事となりました。このように、ナイフや鋭利な刃物を使った犯罪の発生件数は近年増加の一途をたどっており、2019年には過去最高を記録したとイギリス国家統計局は指摘しています。



今回導入されるNECのNeoFaceは、すでにウェールズの首都カーディフの大規模なイベント会場で使用されており、これまでに58人の犯罪者の逮捕に貢献しました。このほか、アメリカのジョージア州やインドの都市スラートなどでも導入実績があるとのこと。ロンドン警視庁の技術責任者であるジョアンナ・モーリー氏は「NECのNeoFaceの精度は70%以上で、無実の一般人を誤検知する確率は0.1%以下です」と述べました。



一方で、LFRの有効性に疑問を投げかける声も上がっています。イギリスのニュースメディアThe Independentは、「2016年~2018年にかけて警視庁が実施した8回のテストでは、誤検知の割合は96%であり、逮捕につながったのはわずか8件のみでした」と指摘しました。



別の調査では、ロンドン警察の顔認証システムの誤検知率は98%に達するとの報告もなされています。



ロンドンの警察は誤検知率98%の顔認識システムで大衆を監視している - GIGAZINE



by PhotoMIX Ltd.



また、プライバシーや人権の観点からも懸念されています。ロンドンを拠点とする反監視団体ビッグ・ブラザー・ウォッチのシルキー・カルロ氏は「ロンドン警視庁の発表は、監視体制の大幅な強化と、イギリス市民の自由に対する深刻な脅威の拡大を意味しています」と述べました。



こうした懸念に対し、ロンドン警視庁のニック・エフグレイブ警視副総監は「LFRの使用は、暴力を抑止するために不可欠なものです。我々は現代の警察として、ロンドンの人々の安全を守るために最新の技術を駆使する義務があると考えています」とコメントし、理解を求めました。