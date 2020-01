新型コロナウイルスに関する「デマ」がSNS上で多数飛び交っているとAFP通信が警告

By pixel2013



中国で発生した新型コロナウイルスの罹患(りかん)者は4000人を突破し、中国国外でも日本を含む17の国と地域で65人の感染者が確認されています。こうした中、「SNS上で新型コロナウイルスに関するデマが多数出回っている」とAFP通信が警鐘を鳴らしています。



2020年1月28日、中国の保健当局である国家衛生健康委員会は、「新型コロナウイルスの患者は1771人増え、累計で4515人。死者は新たに26人増え、累計で106人になった」と発表しました。



日本でも複数の感染者が確認されていましたが、発生源の中国・武漢に渡航歴がない60代の日本人男性が感染していたことが1月28日に確認されました。国内における「ヒトからヒト」感染の初の症例だと考えられています。



世界中の報道各社が関連するニュースを多数報じたため、新型コロナウイルスは世界的に注目が集まっています。一方、AFP通信は「SNS上で新型コロナウイルスに関する事実無根のデマが多数出回っている」ことを発見。ほとんどが「明白なウソ」と一見してわかるものでしたが、AFP通信は独自にファクトチェックを行って、警告を発しています。



◆汚染された食品・場所リスト

オーストラリアで2020年1月28日から流行中のデマは、「新型コロナウイルスによって汚染された食品・場所のリスト」。そのデマによると、中国の武漢市内の武昌区産の米だけではなく、フォーチュンクッキー、韓国の農心製のオニオンリング、リプトンのピーチアイスティー、ヨーグルトミルクドリンク、そして和牛などが「武漢に近い地域で保管ないし生産されたため、新型コロナウイルスに汚染されている可能性がある」とのこと。



