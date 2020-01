世界最大の豪華客船はどのようにして毎日3万食の料理を作り上げているのか？

・関連記事

食べ放題のビュッフェスタイルが経済的に成立する理由とは? - GIGAZINE



1日約70万本も生産されるタバスコはどのように作られているのか?驚き製造過程がムービーで明らかに - GIGAZINE



クリスマスパーティーでつい食べ過ぎてしまうのは「料理の種類が多過ぎるから」 - GIGAZINE



食べ過ぎを改善するための8つのコツとは? - GIGAZINE



タイタニックの斬新な内部構造や豪華な内装、巨大エンジンなど貴重な写真を収めたムービー - GIGAZINE



2020年01月28日 21時00分00秒 in 乗り物, 動画, 食, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.