「ゼルダの伝説 時のオカリナ」にスターフォックスの戦闘機を登場させられるバグが発見される

1998年に発売されたNINTENDO64向けのアクションアドベンチャーゲーム「 ゼルダの伝説 時のオカリナ 」には、なぜか同じ任天堂作品の スターフォックス シリーズで主人公・フォックスたちが搭乗する戦闘機の アーウィン をゲーム中に登場させることができるバグが存在することが明らかになり話題を呼んでいます。 MOD を使って 本来ゲームに登場しないはずのキャラクターを登場させる ということはありますが、アーウィンを登場させるバグは、MODや改造などが一切必要ありません。 This amazing glitch puts Star Fox 64 ships in an unmodified Zelda cartridge | Ars Technica https://arstechnica.com/gaming/2020/01/how-to-get-star-fox-64-ships-into-ocarina-of-time-no-hacking-required/ MODではゲーム中に登場するキャラクターを別の見た目に変更することで、本来ゲームに登場しないキャラクターをゲーム内に召喚します。しかし、今回明らかになったバグは、日本語版の「ゼルダの伝説 時のオカリナ」と標準のNINTENDO64本体およびコントローラーを用いて、スターフォックスのアーウィンを降臨させることができます。

・関連記事

「ゼルダの伝説時のオカリナ」を17分未満でクリアしてしまう世界最速記録が打ち立てられる - GIGAZINE



なんと1998年の名作ゲーム「ゼルダの伝説 時のオカリナ」の新しい裏技を発見 - GIGAZINE



20周年を迎えた「ゼルダの伝説 時のオカリナ」のあなたが知らない10個の秘密 - GIGAZINE



30周年を迎えたゼルダの伝説シリーズはなぜ愛されつづけるのか? - GIGAZINE



2020年01月27日 15時00分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.