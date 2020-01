24年前に失われたスーファミソフトの「幻のサテラビュー版」が発見され奇跡の復活を遂げる

かつてPlayStationで1996年に発売されたアクションゲーム「クーリースカンク」は、当初スーパーファミコン向けに開発されていました。しかし、諸事情でスーパーファミコン版は発売されず、データも開発会社から削除されてしまったため、幻のソフトとなっていました。そんなスーパーファミコン版クーリースカンクの体験版がサテラビューで配信されていたことが判明。ソフトの解析によってスーパーファミコン版が復活したと報じられています。



Cooly Skunk (SNES, Unreleased) – Gaming Alexandria

https://www.gamingalexandria.com/wp/2020/01/19/cooly-skunk-snes-unreleased/



奇跡の復活を遂げたスーパーファミコン版クーリースカンクがどんなゲームなのか、以下のムービーを見るとよくわかります。



Cooly Skunk (SNES, Unreleased) - YouTube





2019年11月に、秋葉原のレトロゲームショップ「スーパーポテト」に、「クーリースカンクが入っています」と書かれたBS-Xの8Mカートリッジが5万4980円で販売されていたのを、レトロゲームのアーキビストであるMrTalida氏が発見しました。



BSX cart currently at the Super Potato in Akiba. Bonkers price tag on it, though. pic.twitter.com/8igD87abKG



BS-Xは、スーパーファミコン専用周辺機器「サテラビュー」のロムカートリッジです。サテラビューは放送衛星を利用したデータ通信で、ゲームや追加データ、ラジオ番組などのコンテンツを配信できるというサービスで、フラッシュメモリを内蔵したBS-Xカートリッジに保存して遊ぶことが可能でした。





クーリースカンクはPlayStation向けに、VISITというゲームメーカーから発売されたゲーム。しかし、クーリースカンクは当初、スーパーファミコン向けに開発されていたソフトであり、製品版こそ発売されなかったものの、その体験版がサテラビューで配信されていたことが、BS-Xカートリッジの発見によって判明。レトロゲーム愛好コミュニティ「Hidden Palace」はメンバーでお金を出し合って、この幻のサテラビュー版を収録した貴重なカートリッジを購入しました。



スーパーファミコン版はPlayStation版とほぼ同じ内容になっているものの、やや見下ろしになって3Dのような奥行きを演出しているPlayStation版と異なり、完全な2Dアクションとして描かれています。また、背景やキャラクターモデルにもPlayStation版と大きな違いがありました。





その後、収録されていたクーリースカンクの体験版の解析が行われ、デモの制限を解除することでエンドクレジットまでゲーム全部をプレイできるようになることが発覚しました。海外ゲームニュースメディアのGaming Alexandriaは「ゲームのタイトル画面に表示される『1996年』という日付とゲームの完成度から判断すると、おそらくVISITでスーパーファミコン版の開発が中止される直前に配信されたのだろう」と推測しています。



Here's a modification to the recently released SNES game Cooly Skunk that stops the game from resetting after beating the third world!



Check it out here:https://t.co/kE4OzsdlvZ pic.twitter.com/6xKMfS5p4r