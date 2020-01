新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中国全土で野生動物の取引が禁止に

China bans wildlife trade nationwide due to coronavirus outbreak - Reuters https://www.reuters.com/article/us-china-health-wildlife/china-bans-wildlife-trade-nationwide-due-to-coronavirus-outbreak-idUSKBN1ZP07Y China bans wildlife trade as Wuhan coronavirus spreads, death toll climbs | South China Morning Post https://www.scmp.com/news/china/society/article/3047716/china-bans-wildlife-trade-killer-wuhan-coronavirus-spreads 湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスを原因とした新型肺炎では、これまでに80人が亡くなっています。 ヒトからヒトへ感染する ことが確認されたため、中国政府は発生源である武漢市の交通を封鎖していますが、感染は拡大の一途をたどっています。 感染を食い止めるべく、新たに中国政府が打ち出したのが、野生生物の取引禁止です。対象は市場だけではなく、スーパーマーケットやレストラン、ネットショッピングなども含まれています。

by qgadrian 新型コロナウイルスの影響による肺炎での死者数増加を受けて、中国政府が国内全土での野生生物の取引を禁止する命令を発しました。命令はただちに有効となり、国家的な流行が収まるまで継続されることになります。 China temporarily bans wildlife trade in wake of outbreak https://apnews.com/d59f43a911996a729cdf8636f5aa4ce4

2020年01月27日 14時28分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

