カカオ71％でまさに「飲むハイカカオチョコ」な「ホットチョコレート～ハイカカオ71％～」などカフェ・ド・クリエ新メニュー4種を堪能してきた

・関連記事

100グラムあたり6万7000円の「世界一高価なチョコレート」が販売開始 - GIGAZINE



カカオ豆からチョコレートを作る風景がじっくり見られる「Cacaotier Gokan」に一足早く行ってきました - GIGAZINE



最もチョコを食べる国では1人当たり年間8.4kgも消費など、チョコレートが全世界で生産・消費ともに拡大中であることがわかるデータが公開 - GIGAZINE



食べ物・飲み物・あらゆるものがチョコまみれのチョコレート専門レストラン「MAX BRENNER CHOCOLATE BAR」に行ってきました - GIGAZINE



芳醇&しっとりなチーズケーキと濃厚バニラソフトがお互いの味わいを主張し合う「バスク風チーズケーキソフト」をミニストップで食べてきた - GIGAZINE



イチゴの甘酸っぱさが口の中ではじけるフルーティな「いちご木いちご」などコメダの季節限定ケーキ4種を堪能してきました - GIGAZINE

2020年01月24日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.