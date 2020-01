イチゴの甘酸っぱさが口の中ではじけるフルーティな「いちご木いちご」などコメダの季節限定ケーキ4種を堪能してきました

・関連記事

甘酸っぱい苺とコクのある黒みつで「和と洋」を一口で堪能できるコメダ珈琲店の「ベリー黒みつシロノワール」を食べてみた - GIGAZINE



チョコまみれの至福に浸れるスタバ新作5品レビュー、パッションフルーツ・チョコムースなどあらゆる方向からチョコレートが攻めてくる - GIGAZINE



ポップコーンやマシュマロなど色とりどりのお菓子をトッピングした新作ドーナツ3種などクリスピー・クリーム・ドーナツの新作メニューを食べてきた - GIGAZINE



世界最高峰のパティシエとミスドがコラボした「パティスリードーナツコレクション」全6種試食レビュー - GIGAZINE



あったかトロトロのチョコクリームの甘さとほろ苦さが絶妙な「大人のクリームパイ ベルギーショコラ」と「スイートフロマージュ」をマクドナルドで食べてきた - GIGAZINE

2020年01月23日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.