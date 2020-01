Amazonのジェフ・ベゾスの携帯電話から情報が抜き取られたきっかけはサウジアラビア皇太子からのメッセージだった可能性

by Gilles Lambert 世界的ECサイト・AmazonのCEOであると同時に、日刊紙ワシントン・ポストのオーナーでもあるジェフ・ベゾス氏が2019年1月に離婚したことについて、直後に報じられたニュースキャスターとの不倫スキャンダルとの関連が指摘されました。この件を巡る調査の中で、ベゾス氏の携帯電話がサウジアラビア当局によりハッキングを受け、個人情報が盗み取られていたことが報告されていますが、この情報窃取のきっかけが、サウジアラビアのサルマン皇太子(王太子)とのWhatsAppでのメッセージのやりとりだった可能性が浮上しています。 Amazon boss Jeff Bezos's phone 'hacked by Saudi crown prince' | Technology | The Guardian https://www.theguardian.com/technology/2020/jan/21/amazon-boss-jeff-bezoss-phone-hacked-by-saudi-crown-prince イギリスの日刊紙・The Guardianが匿名の情報筋から得た情報として報じた内容によると、2018年5月1日にサルマン皇太子がベゾス氏に送った映像ファイルが「悪意のあるファイル」で、これをきっかけとして携帯電話に侵入された可能性が非常に高く、ベゾス氏の携帯電話からは数時間以内に大量のデータが盗み取られたとみられているとのこと。ただし、どういったファイルが盗み取られたのかは不明だそうです。

・関連記事

暗殺や脅迫を生み出した世界規模のハッキングを巡りWhatsAppがイスラエルのテクノロジー企業を提訴 - GIGAZINE



携帯キャリアがジャーナリストの携帯電話をハッキングしていたことが発覚 - GIGAZINE



携帯電話番号を何十件も乗っ取って総額5億円以上を盗んだ疑いで大学生ハッカーが逮捕される - GIGAZINE



サウジアラビアは自国の石油産出量に関してウソをつき続けているという指摘 - GIGAZINE



ソフトバンクの孫正義ファンドでタッグを組むサウジ皇太子が暗殺命令か、実行部隊を捉えた監視カメラのムービーも - GIGAZINE



映画館が35年ぶりに解禁されるサウジアラビアで映画「ブラックパンサー」が初上映作品に選ばれる - GIGAZINE



2020年01月22日 11時35分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.