2020年01月21日 21時00分 メモ

「貧富の差が健康寿命を大きく左右している」ことが改めて示される

by ErikaWittlieb



医療や介護に依存せずに、自分の心身で生命を維持して自立した生活が可能な年数を「健康寿命」と呼びます。健康寿命の長さには個人の経済力が大きく影響し、「裕福であるほど健康寿命が長くなる」という説がこれまでの研究で唱えられてきましたが、合計2万5000人の高齢者を対象にした調査データを分析したところ、この説を裏付けるような結果が出たと報告されています。



Socioeconomic Inequalities in Disability-free Life Expectancy in Older People from England and the United States: A Cross-national Population-Based Study | The Journals of Gerontology: Series A | Oxford Academic

https://academic.oup.com/biomedgerontology/advance-article/doi/10.1093/gerona/glz266/5698372



Being wealthy adds nine more healthy years of life, says study | Society | The Guardian

https://www.theguardian.com/society/2020/jan/15/being-wealthy-adds-nine-years-to-life-expectancy-says-study



ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの疫学者であるPaola Zaninotto教授の率いる研究チームは、イギリスの老化に関する研究と健康と退職に関するアメリカの研究を基に、50歳以上のイギリス人1万754人とアメリカ人1万4803人のデータから、健康寿命と社会経済的要因がどの程度関連しているのかを調査。調査対象は人種・社会階級・裕福度・教育水準・障害の有無に基づいてグループに分けられ、各グループ間で比較が行われました。



以下は社会階級で分けたグループの残り健康寿命を比較した棒グラフ。上が男性で下が女性となっており、黒がイギリス、白がアメリカのデータです。縦軸が残り健康寿命で、横軸は左から年齢層ごとに50代・60代・70代・80代となっていて、各年齢層ごとに社会階級が下層・中流・上流と3段階に分類されています。どの年齢層でも、社会階級が高くなるほど残り健康寿命が長くなっており、50歳代では上流階級の残り健康寿命は下層階級よりも5~6年ほど長いことがわかります。





そして、以下が裕福度で分けたグループの残り健康寿命を比較した棒グラフで、各年齢層ごとに貧困層・中流層・富裕層の3段階に分類されています。裕福度で見た場合は社会階級よりも残り健康寿命の格差が大きく、50歳代富裕層の残り研究寿命は同年齢層の貧困層よりも約9年長いことが判明しました。





この結果から、Zaninotto教授は「健康寿命における社会経済的不平等は、イギリスとアメリカのどの年齢層でも同じように見られ、両国ともにどの年齢層でも裕福度が社会経済的なアドバンテージになるということがわかりました」と論じています。



この研究結果は、2018年に報告された「富裕層は貧困層よりも平均で10年近く寿命が長くなる」という調査結果とほぼ同じものであり、裕福度と健康寿命の相関関係を改めて示したものといえます。また、2016年の研究でも、富裕層の方が貧困層よりも寿命が10年~15年長くなるという研究結果が報告されています。



貧困層は富裕層よりも10年近く早死にすることが明らかに - GIGAZINE





Zaninotto教授は「健康寿命の質と長さの両方を改善することは、高齢者の健康、収入、長期介護と就労に対する公共支出に大きな影響を与えます」と述べ、「今回の結果は、イギリスとアメリカの政治家が健康の不平等を減らすために一層の努力をしなければならないことを示唆しています」と主張しました。