気候変動が紛争や大量破壊兵器を上回る長期的なリスクとなっていると世界のリーダーたちが指摘

by Li-An Lim 世界情勢の改善に取り組む国際機関である 世界経済フォーラム が発表した2020年版の「グローバルリスク報告書」において、「気候変動がもたらす深刻な脅威」がサイバー攻撃や紛争、大量破壊兵器などを上回る長期的なリスクになっていると指摘されました。 炎上する惑星:気候変動の火種と政治的対立の燃え広がり~限界を迎えた惑星:気候変動がもたらす試練と政治的対立の猛威~ > メディア | 世界経済フォーラム https://jp.weforum.org/press/2020/01/suru-no-to-no-e-gari-wo-eta-gamotarasu-to-no Climate threats now dominate long-term risks, survey of global leaders finds http://news.trust.org/item/20200115150054-km9of/ 世界経済フォーラムは経済、政治、学究、その他の社会におけるリーダーたちが連携して世界情勢の改善に取り組むという目的を持った機関であり、スイスの ダボス で例年1月に開催される「ダボス会議」という年次総会がよく知られています。2020年のダボス会議は1月21日~24日にかけて開催され、アメリカのトランプ大統領やドイツのメルケル首相といった、 各界を代表する3000人近くの人々が参加する 予定です。 そんな2020年のダボス会議に先立つ1月15日、世界経済フォーラムは「グローバルリスク報告書」という年次報告書を発表。世界中の750人あまりの有識者や意志決定者らに2020年に増大するとみられる短期的なリスクについて尋ねたアンケート結果を公表しました。その結果、78%が「経済的対立」と「国内政治の二極化」が増大すると回答したことが判明しました。

・関連記事

気候変動が人間社会に与える9つの悪影響 - GIGAZINE



気候変動によって年間2000万人が家を失っており影響は低所得国家で特に深刻という指摘 - GIGAZINE



地球温暖化に個人単位で抵抗する20の方法 - GIGAZINE



「国連の機関が発表した気候変動に関するレポートは楽観的すぎる」という議論 - GIGAZINE



Appleは「大規模な災害や気候変動によってiPhoneの需要が増す」と考えている - GIGAZINE



地球温暖化が引き起こす海面上昇に湾岸部の都市は対抗しなくてはならない - GIGAZINE



1万1000人以上の科学者が「地球の気候は危機的状況にある」と合同で宣言 - GIGAZINE



地球環境は「もう戻れないところ」にまで来てしまった可能性がある - GIGAZINE



2020年01月16日 17時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.