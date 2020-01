2020年01月13日 15時00分 ソフトウェア

ウィンドウサイズに合わせて表示される情報も変わるオープンソースのネットワーク監視ツール「bandwhich」を使ってみた



PCのネットワーク使用状況を確認するツールはWindowsのリソースモニターやLinuxのiftopコマンドなどが有名です。そんなネットワーク監視ツールの一つである「bandwhich」は、CLI上でプロセスごとにネットワークを監視できるコマンドで、ウィンドウサイズに合わせて表示される情報が変化していくツールです。GitHubにソースコードが公開されているので、実際に使ってみました。



GitHub - imsnif/bandwhich: Terminal bandwidth utilization tool (formerly known as "what")

https://github.com/imsnif/bandwhich



今回はUbuntuにbandwhichをインストールしてみます。まずはパッケージマネージャーのCargoをインストールするため、下記コマンドを実行します。





curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh



インストールオプションが表示されるので「1」を入力して先へ進みます。





インストールが完了したら再起動し、下記コマンドを実行します。





cargo install bandwhich



さっそく下記コマンドを実行してbandwhichを起動。





bandwhich



bandwhichの画面が表示されました。ネットワークを使用しているプロセスがないため、何も表示されていません。





試しにブラウザを起動しインターネットのスピードテストを実施してみると、bandwitchの画面に情報が表示されました。





プロセスごとのネットワーク使用状況がビット毎秒単位で表示されています。





ターミナルのウィンドウサイズを大きくすると、表示される情報も増えます。以下はウィンドウを下側に拡大したところで、下部にネットワークデバイスや接続先のホストネームが表示されるので、スパイウェアの不正通信を特定するのに役立ちそうです。





今度はウィンドウを横に拡大すると、IPアドレス別の情報が表示されました。





現在対応しているOSはLinuxとmacOSで、Windowsは非対応。CLIで軽快に動作するので、デスクトップの隅に常時表示しておくことも可能です。



GitHub - imsnif/bandwhich: Terminal bandwidth utilization tool (formerly known as "what")

https://github.com/imsnif/bandwhich