人間がミツバチ社会から学ぶべき「意志決定方法」とは？

by Anterovium 遅々として結論が出ない話し合いはよく「 会議は踊る、されど進まず 」と評されますが、ミツバチが「 8の字ダンス 」で行う会議には、シンプルかつ効率的な仕組みが隠されているとのことです。 Overcoming Bias : How Bees Argue http://www.overcomingbias.com/2020/01/how-bees-argue.html ミツバチは晩春から初夏にかけて、新しく生まれた女王蜂が働き蜂を従えて旅立つ 分蜂 を行って勢力を拡大させます。この時、新しい女王蜂に付いていく働き蜂は、元の巣にいた働き蜂の3分2にあたる約1万匹にも達するとのこと。新しい女王蜂が従えた群れは、1カ所にまとまって雨風をしのぎつつ、300~500匹の経験豊富な働き蜂をスカウトとして四方に送り出し、新しい巣の候補地を探します。 手ごろな候補地を発見したスカウトは、元の群れに戻ると候補地がある方角や候補地までの距離を表すダンスを踊って、候補地の発見を主張します。群れで待っていた働き蜂は、ダンスの情報を頼りに自分もスカウトに繰り出し、候補地が気に入ったら自分も群れに戻ってダンスをします。なお、候補地の評価基準は、巣として適切な空洞のサイズ、出入口の大きさや位置、壁面の状態などだとのこと。

・関連記事

浮気した女王バチは働きバチに「処刑」されやすくなる - GIGAZINE



ハチは社会を作ると各個体が得をすることが明らかに、協力の大きな利益で社会が維持される - GIGAZINE



ミツバチは人間のように仕事にストレスを感じることが明らかに - GIGAZINE



数百万匹という数の暴力で相手を押しつぶすグンタイアリの「戦争」とは? - GIGAZINE



なぜ虫はあんなに小さい脳で複雑な行動ができるのか? - GIGAZINE



ゴキブリはお互いが意思疎通して行動する民主主義の世界に生きていた - GIGAZINE



ハチは互いに「教師」「生徒」となり技術を教えあうことができる - GIGAZINE

2020年01月12日 20時00分00秒 in 生き物, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.