「ポケットモンスター ソード・シールド」のエキスパンションパスで追加される新しいキョダイマックスポケモンが話題に



2020年1月9日に放送された「Pokémon Direct 2020.1.9」の中で、2019年11月に発売されたポケットモンスターシリーズ最新作「ポケットモンスター ソード・シールド」の有料追加コンテンツが発表されました。この中で、新しく登場することとなるポケモンや新しいキョダイマックスポケモンなどの姿が明らかになっており、特にポケモンなのに銃をかまえるインテレオンのキョダイマックスのすがたに注目が集まっています。



「ポケットモンスター ソード・シールド」の有料追加コンテンツ・エキスパンションパスでは、第1弾として「鎧の孤島」、第2弾として「冠の雪原」が登場します。「鎧の孤島」と「冠の雪原」の舞台となる新しい土地や、新たな伝説のポケモン、新たなライバル、さらには過去作のポケモンが200種類追加されるなどの詳細については以下の記事をチェックするとよくわかります。



「ポケットモンスター ソード・シールド」で有料追加コンテンツの「鎧の孤島」&「冠の雪原」が発表、過去作のポケモン200種類追加&新たなキョダイマックスポケモンも続々 - GIGAZINE





加えて、ガラル地方特有のポケモンの巨大化現象「ダイマックス」により、姿そのものも変化してしまう「キョダイマックス」のすがたを持つポケモンが、新たに追加されることもムービーの中で明らかになっています。



その筆頭として紹介されたのが、ポケットモンスター ソード・シールドで最初にもらえる3匹のポケモンの最終進化である、ゴリランダー・エースバーン・インテレオンのキョダイマックスのすがた。





サルノリの最終進化であるゴリランダーはドラマーポケモン。切り株ドラムを使った特有の攻撃を繰り出すポケモンです。





ゴリランダーのキョダイマックスのすがたとして公開されたのが、コレ。切り株ドラムが成長して森のドラムに変化しています。





ヒバニーの最終進化であるエースバーンは、ストライカーポケモン。名前の通りサッカーをモチーフにしています。





エースバーンのキョダイマックスのすがたはこんな感じ。攻撃に使う火炎ボールが超巨大化。





メッソンの最終進化であるインテレオンは、エージェントポケモン。スパイをモチーフにしたポケモンで、体はジャケットのような模様になっており、手で銃の形を作り、ここから水を噴射して攻撃します。





インテレオンのキョダイマックスのすがたでは、40メートルほどの長さに伸びたしっぽに座り、ライフルのようなものを構えます。さらに、強化された瞬膜が目標までの距離だけでなく、気温・気圧・湿度も見抜くとのこと。





他にも記事作成時点ではソード・シールドに登場していないフシギバナ・カメックスのキョダイマックスのすがたも公開されています。





この中でも特に注目を集めたのが、インテレオンのキョダイマックスのすがた。



「インテレオンのキョダイマックスのすがたでは、そのしっぽは立っており、130フィート(約40メートル)以上の高さがあります。インテレオンは重力の影響を計算に入れた、『効果的なスナイパー』であると考えられます」と冷静(?)な分析を入れるユーザーや……



Gigantamax Inteleon



Its tail, which it stands on, is over 130 feet tall. Inteleon calculates the effects gravity will have on its shot, so it's an "effective sniper."



The "nictitating membranes on its eyes" can measure temperature, air pressure, and humidity. pic.twitter.com/ZGDgVDpw0Q — PLDH ⚔️????️ (@PLDHnet) 2020年1月9日



「あれはカメレオン?」「ヤツは銃を持った!」「バンバン!」とアメコミ風に驚きを表現するユーザー。





「インテレオンのキョダイマックスのすがた」とだけ記し、キャットタワー上の猫がライフルを構えているかのような写真を投稿するユーザーも。



Inteleon Gigantimax form #PokemonDirect



「Navy SEALsをトップの成績で卒業し、極秘のアルカーイダ掃討作戦にも関わっており、少なくとも300人は殺ってきた」と、インテレオンの設定を妄想するツイート。



Me: Inceleon



Me: Inceleon

Inteleon: What the fuck did you just fucking say about me, you little bitch? I'll have you know I graduated top of my class in the Navy Seals, and I've been involved in numerous secret raids on Al-Quaeda, and I have over 300 confirmed kills. I am trained in



「インテレオンのキョダイマックスのすがたの3DCGモデルがリークされました!」



Leaked model of Gigantamax Inteleon



「ついに伝説の『ポケットモンスター ガン』をゲットした」というツイート。ポケットモンスター ガンというのは、パロディネタとして作られたポケットモンスター ソード・シールドの別バージョン。あくまでファンによる妄想の産物です。



We finally have the fabled Pokémon Gun



「本当に『ポケットモンスター ガン』を作ってしまうだなんて信じられない」



I can't believe they actually made Pokemon Gun real #PokemonDirect



「インテレオンのキョダイマックスのすがたの簡単なイラスト。まだ信じられない!」と、ライフルを構えるインテレオンの絵を描くユーザーも登場。



Gigantamax Inteleon doodle because I still can't believe what I saw.



インテレオンのキョダイマックスのすがたがライフルを構えるかのような、よりスパイっぽい見た目に変身したということで、メタルギアシリーズと融合させてしまう人も。



Inteleon has infiltrated Shadow Moses



日本でもインテレオンのキョダイマックスのすがたは話題となっています。



さっそく縦長なキャラクターの宿命とも言える、「タイムラインまたぎ」画像が作成されてしまった模様。















間違った連結をしてしまったインテレオンのキョダイマックスのすがたも。







しっぽやライフルではなく、進化した瞬膜に着目する人。



インテレオンのキョダイマックスかっ開き目に撃ち抜かれました報告絵



縦に長すぎるということで、ドラゴンボールに登場するカリン塔を思い出す人も。





さらには、いかにも狙撃手のような見た目のインテレオンのキョダイマックスのすがたから、ダゲキ・ナゲキに続く「ソゲキ」なるポケモンを生み出してしまう人も。





同じく縦長ということで、ゴンさんを挙げるツイートも多くありました。





新たなキョダイマックスポケモンが登場するエキスパンションパスの第1弾「鎧の孤島」は、2020年6月末までに配信予定。エキスパンションパスは「鎧の孤島」と「冠の雪原」がセットになって、税込2980円です。