2009年発売のiPhone 3GSでも「AirPods Pro」は使用可能

初代iPhoneから数えて第3世代目となる「iPhone 3GS」は、2009年に発売されたモデルです。2013年9月に提供開始となったiOS 7.0以降へのアップデートには対応していないiPhone 3GSですが、2019年に発売された最新のワイヤレスイヤホン「AirPods Pro」は使えるようで、実際にiPhone 3GSでAirPods Proを利用したという報告があがっています。



AirPods Pro have been found to work with the ten-year old iPhone 3GS

https://www.idownloadblog.com/2020/01/08/airpods-pro-iphone-3gs/



AirPods ProはBluetooth接続で使用するワイヤレスイヤホンです。公式サイトのシステム条件には「iOSの最新バージョンを搭載したiPhone、iPod touchのモデル」、互換性のあるiPhoneの中で最も古いものとしては2015年発売の「iPhone 6s/6s Plus」が挙げられています。



しかし、Twitterユーザーの@zed1291さんが試したところ、iPhone 3GSでもAirPods Proは完璧に動作するそうです。@zed1291さんは「AirPods Proのアクティブノイズキャンセリング機能が動作しないのではと心配していましたが、ステムを押しっぱなしにすることですべてのモードを切り替えることができました」とツイートしています。



Ya’ll don’t care, but AirPods Pro work flawlessly with iPhone 3GS. I was worried active noise cancelling wouldn’t work, but you can still cycle through all the modes by pressing and holding the stem#AirPodsPro #iPhone3GS #fosterthepeople pic.twitter.com/bWRYSAx7Up