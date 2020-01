思わず「辛い！」と叫ぶほど黒コショウが効きまくるケンタッキーの「ブラックホットチキン」「ブラックホットサンド」と濃厚クリーミーな「オニオンクリームスープ」を食べてきた

・関連記事

羊肉のうまみを最大限に引き出す究極の羊肉専用スパイス「羊名人」レビュー - GIGAZINE



ケンタッキーが肉を使わないフライドチキン「Beyond Fried Chicken(フライドチキン越え)」を一部店舗で販売 - GIGAZINE



ケンタッキーフライドチキンが「フライドチキンの香りがする薪」を販売 - GIGAZINE



「カーネルおじさん」を攻略できるKFC公式の恋愛シミュレーションゲームが登場 - GIGAZINE

2020年01月08日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.