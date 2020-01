Facebookがディープフェイクムービーを積極的に削除する姿勢を表明

By Tumisu Facebookが「 ディープフェイク 」によって生み出されたムービーを積極的に削除する方針を発表しました。 Enforcing Against Manipulated Media - About Facebook https://about.fb.com/news/2020/01/enforcing-against-manipulated-media/ AIが映像同士を合成して精巧な偽の映像を生み出すディープフェイク技術は、「 有名女優のフェイクポルノ 」を生み出すなどの問題を引き起こしており、新たな社会問題になりつつあるといえます。 2020年1月6日、Facebookがプラットフォーム上に投稿されたディープフェイクムービーを積極的に削除する方針を発表しました。今後、投稿されたムービーが、「現実には行っていない言動を、さも行ったかのようにミスリードする」かつ「AIないし機械学習による映像同士の合成で生み出された」という2つの条件を満たすときには、当該ムービーはディープフェイクだと判定されるようになります。

・関連記事

ディープフェイクで人造したFacebookのザッカーバーグCEOが「データの支配」について語るムービーが話題に - GIGAZINE



ディープラーニングを使った驚異のムービー編集技術「Deep Video」では人の表情や頭・目の動き、まばたきまで別の人に移植可能 - GIGAZINE



顔写真1枚で簡単にディープフェイク映像を作成できる無料アプリ登場、中国で大人気に - GIGAZINE



1枚の写真と音声データから「人が話す映像」を作れる驚異の技術が登場 - GIGAZINE



シルベスター・スタローンが独りぼっちで家に取り残される「ホーム・アローン」のディープフェイク映像「ホーム・スタローン」 - GIGAZINE



2020年01月08日 10時47分00秒 in ネットサービス, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.