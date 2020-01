追いラー油と花椒で理想の辛さを追求したら寒さが消し飛んだやよい軒「四川麻婆豆腐とから揚げの定食」試食レビュー

・関連記事

にんにく醤油にバターが香る「やみつきポークソテー定食(にんにくバター醤油)」&「カットステーキ定食(味噌香るマスタードソース)」をやよい軒で食べてきた - GIGAZINE



エビ天2本が堂々と鎮座するなんともめでたい「寿 大海老うどん」を丸亀製麺で食べてきた - GIGAZINE



極上の寒ブリ「ひみ寒ぶり」の本拠地・氷見漁港に併設された「魚市場食堂」で獲れたてピチピチの新鮮な魚を食べてきた - GIGAZINE



ホタテ貝のかき揚げ風+伊吹久次郎そばで年越しそばを作ってみました - GIGAZINE



サイゼリヤのメニューがリニューアルされたので新作&季節限定の19品全部を食べ尽くしてきた - GIGAZINE



炭火で焼いたしっとりローストビーフに山わさびをツーンときかせた「贅沢ミラノサンド 炭焼きローストビーフ~白味噌山わさびソース~」試食レビュー - GIGAZINE

2020年01月07日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.