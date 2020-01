Microsoftの次世代ゲーム機「Xbox Series X」の偽レンダリング画像をAMDが公開するというカオスな出来事が起こる

Microsoftは2019年12月に次世代ゲーム機開発プロジェクトとして進めてきた「Project Scarlett」の正式名称を、「Xbox Series X」とすると発表。このXbox Series Xからリリースされることとなる次世代ゲーム機の偽レンダリング画像が、世界最大級の技術見本市・CES 2020の中で公開されたと話題を呼んでいます。



AMD just admitted it showed us a fake Xbox Series X render - The Verge

https://www.theverge.com/2020/1/6/21053989/microsoft-xbox-series-x-rear-ports-connectivity-amd-ces-2020



Microsoftによると、Xbox Series Xはあくまで次世代ゲーム機開発プロジェクトの総称であり、Xbox One/Xbox One S/Xbox One Xのように複数モデルがリリースされる予定とのこと。そんなXbox Series Xの成果物として最初にリリースされる予定となっているのが、AMDのマイクロアーキテクチャ・Zen 2を採用したプロセッサおよびNAVI世代のGPUを搭載し、最大8Kの解像度や高速なGDDR6メモリを搭載し、Xbox One Xよりも「4倍」も高速なパフォーマンスを実現したというゲーム機。このゲーム機の名称は「Xbox」になると報じられています。



Microsoftの次世代ゲーム機の正式名称は「Xbox Series X」ではなく「Xbox」になることが明らかに - GIGAZINE





そんなXbox Series X向けにCPUやGPUを提供しているのが、半導体メーカーのAMDです。そのAMDが、2020年1月7日からアメリカ・ラスベガスで開催されているCES 2020の中で、Xbox Series Xのレンダリング画像を公開しました。



AMDはCES 2020の基調講演の中で、自社製CPUやGPUを採用しているプロダクトの事例として、Xbox Series X本体のレンダリング画像を公開しました。レンダリング画像はAMDの基調講演の全編を収めた公式ムービーの、10分39秒辺りから登場していたのですが、記事作成時点で動画は非公開となっています。



AMD at CES 2020 - YouTube





AMDが公開したXbox Series Xのレンダリング画像がコレ。





このレンダリング画像では、これまでは詳細不明だった背面の様子が映り込んでおり、ここにはHDMIポート×2とUSB Type-Cポート×2が確認できます。





このレンダリング画像を受けて、多くのメディアが「Xbox Series Xは背面にHDMIポート×2とUSB Type-Cポート×2を備えている」と報じました。



Xbox Series X includes dual USB-C and two HDMI ports at the rear https://t.co/xiuGoNPB0E pic.twitter.com/u0SPcu3JSK

AMD just gave us a look at the rear of the Xbox Series X. It has ethernet, 2X USB-C and 2X HDMI pic.twitter.com/NV6y40ncGC