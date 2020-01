エビ天2本が堂々と鎮座するなんともめでたい「寿 大海老うどん」を丸亀製麺で食べてきた

・関連記事

カキ・帆立・カニがとろとろの卵あんに絡む丸亀製麺「海鮮玉子あんかけ」試食レビュー - GIGAZINE



花椒と唐辛子が口をビリビリ刺激する定番メニューの変化球「四川風牛すき鍋定食」をすき家で食べてきた - GIGAZINE



ホタテ貝のかき揚げ風+伊吹久次郎そばで年越しそばを作ってみました - GIGAZINE



海老天がのった鍋焼うどんが1分でできる「フリーズドライの匠 一人鍋 海老天ぷら入り鍋焼うどん」などアマノフーズ新商品2種を試食してきた - GIGAZINE



2020年01月06日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.