2020年01月04日 19時00分 ハードウェア

Appleの無料のメッセージ刻印サービスでAirPodsに絵文字が刻印可能に



AppleはiPadやiPod touchといったプロダクトに好みのメッセージや絵文字を刻印することができる「無料のメッセージ刻印」サービスを行っています。刻印が可能なのは一部のプロダクトのみでiPhoneなどでは利用不可となっているのですが、新たにAirPodsのケース上に絵文字を刻印できるようになりました。



Apple Now Allowing AirPods Charging Cases to Be Engraved With Emojis - MacRumors

https://www.macrumors.com/2020/01/03/apple-airpods-case-engraving-emojis/



Apple now lets you engrave a poop emoji on your AirPods case - The Verge

https://www.theverge.com/2020/1/3/21048357/apple-airpods-case-emoji-engraving-online-options



Appleのメッセージ刻印サービスでは、これまでAirPodsの充電ケース上に文字を刻印することが可能でしたが、新たに絵文字も刻印できるようになりました。AirPodsの充電ケース上に刻印できる絵文字は限られたもののみで、一部の表情・ハンドサイン・ハート・星・動物・うんちなど31種類です。





ただし、充電ケース上に絵文字と文字の両方を刻印することはできず、どちらか一方を選ぶ必要があります。また、充電ケース上に刻印される文字は、これまでよりもサイズが大幅に大きくなっているとのことです。