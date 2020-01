極上の寒ブリ「ひみ寒ぶり」の本拠地・氷見漁港に併設された「魚市場食堂」で獲れたてピチピチの新鮮な魚を食べてきた

・関連記事

日本全国の漁場から集められた新鮮な魚介類が食べられる「中之島漁港」 - GIGAZINE



漁港の真横で食べる「浜のかきあげや」で桜えびのかき揚げなどを食べてきました - GIGAZINE



厚切りの刺身がたっぷり食べられるタカマル鮮魚店2号館の「タカマル定食」を食べてきた - GIGAZINE



お魚ぴっちぴち、「大阪市中央卸売市場」へ午前4時に突撃して国内第2位の取扱高に圧倒されてみた - GIGAZINE



どっさりの脂がのった旬の国産ぶりに黒みりん+醤油でとろーりこってり、なか卯の海鮮丼第5弾「鰤丼」を食べてみた - GIGAZINE



「ブリの照り焼き」や「鮭のバター醤油焼き」をレンジでチンするだけで作れる「レンジ用調味料シリーズ」 - GIGAZINE



2020年01月01日 21時00分00秒 in 試食, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.