あの「たまごっち」をヒントに開発されたWi-Fiハッキングが可能な電子ペット「Pwnagotchi」

Pwnagotchiは、 Alpha Go で使われているものと同じ深層強化学習アルゴリズムでWi-Fiを効率よく探し出し、ハンドシェイクを傍受し、その情報を保存することができるというソフトウェアです。 Pwnagotchiを持ち運び可能にするために必要なのはRaspberry Pi Zero Wと8GB以上の容量をもつmicroSDカード、外付けバッテリー、そして2インチサイズの電子ペーパーディスプレイ。総額で1万円を超えない程度で用意することができます。

'Pwnagotchi' Is the Open Source Handheld That Eats Wi-Fi Handshakes - VICE https://www.vice.com/en_us/article/xwekw4/pwnagotchi-is-the-open-source-handheld-that-eats-wi-fi-handshakes Wi-Fiの技術規格である WPA やWPA2では、クライアントとアクセスポイントとの間で情報共有と認証を行うアソシエーションを行い、さらに4ウェイ・ハンドシェイクを行うことで暗号化用の共通鍵を生成します。しかし、WPAやWPA2には、パスワードを知らない第三者でも4ウェイ・ハンドシェイクを傍受してWi-Fiネットワークにアクセスすることが可能になるという 脆弱性 が存在します。

セキュリティ研究者のSimone Margaritelli氏とホワイトハッカーの hexwaxwing 氏が開発した「 Pwnagotchi(ポーナゴッチ) 」は、Wi-Fiの脆弱性を突いてその情報を収集する電子ペットキットです。手のひらサイズながらWi-FiとBlutoothを搭載したシングルボードコンピューターの Raspberry Pi Zero W に導入することで、周辺のWi-Fiの情報を検索しながら、アスキーアートの顔が喜怒哀楽を表現するPwnagotchiと一緒におでかけすることができます。 Pwnagotchi - Deep Reinforcement Learning instrumenting bettercap for WiFi pwning. https://pwnagotchi.ai/

2019年12月31日 15時00分00秒 in ハードウェア, セキュリティ, Posted by log1i_yk

