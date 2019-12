年末ジャンボ宝くじ(第818回全国自治宝くじ)の当選番号一覧

・関連記事

年末ジャンボ宝くじ(第770回全国自治宝くじ)の当選番号一覧 - GIGAZINE(2018年12月31日の記事となっており、前回の年末ジャンボの支払期間は2020年1月4日までです)



宝くじに14回当選した男性が実践した「宝くじの必勝法」とは? - GIGAZINE



「宝くじ1000万円分買ってみた」で本当に億万長者になれるのかを検証するムービー - GIGAZINE



宝くじに当選するとあなたの幸せは保証されるのか? - GIGAZINE



宝くじに投じられるマネーは本・映画・ゲーム・スポーツへの合計金額よりも多いと判明、一体誰がどうして大量に買っているのか? - GIGAZINE



2019年12月31日 12時59分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.