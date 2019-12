群馬の群馬による群馬のためのNintendo Switch版「ぐんまのやぼう あなたもわたしもぐんまけん」はマルチプレイ追加でより群馬愛にあふれていた

・関連記事

Nintendo Switchで世界を掘って作って冒険するクラフトアクションアドベンチャー「テラリア」を遊んでみた - GIGAZINE



ルールの「言葉」を改造しまくって謎を解くNintendo Switchのオブジェクト指向型パズル「Baba Is You」を遊んでみた - GIGAZINE



Nintendo Switchと紙工作で謎を解きつつ失った記憶を探し求める「紙謎 未来からの想いで」はデジタルとアナログが融合した新感覚ゲーム - GIGAZINE



うわあああああああ!と絶叫する「豆」たちをつぶす謎のFlashゲーム - GIGAZINE



永遠の7歳&性別なしのゆるキャラ「ぐんまちゃん」はアイドルのようでした - GIGAZINE



2019年12月29日 23時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.