酔った女性をレイプする男たちに次々に復讐を果たす女性のスリラー「PROMISING YOUNG WOMAN」(若く有望な女性)予告編公開

「PROMISING YOUNG WOMAN」は「 17歳の肖像 」「 華麗なるギャツビー 」の キャリー・マリガン 主演、監督は女優であり脚本家のエメラルド・フェネルが務め、製作会社は ハーレイ・クイン 役で人気の女優 マーゴット・ロビー が立ち上げたラッキーチャップ・エンターテインメントとなっています。なお、映画はアメリカで 性的暴行啓発月間 とされる2020年4月に公開予定です。 Promising Young Woman Movie | Official Website | Trailers and Release Dates | Focus Features https://www.focusfeatures.com/promising-young-woman

2019年12月28日 21時00分00秒 in 動画, 映画, Posted by logq_fa

