クリスマスシーズンに刊行されたコンピューター黎明期の専門雑誌を彩る華やかな表紙が大量公開される

「 80-U.S. Journal 」の1982年12月号では、クリスマスツリーの下に座ったサンタクロースが「MERRY CHRISTMAS FROM 80 US JOURNAL」という文字を入力し、クリスマスカードを作成しているイラストが表紙となっています。

2019年12月26日 23時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

