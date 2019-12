2019年12月25日 12時30分 メモ

Uber共同創業者のトラビス・カラニック氏が取締役を退任して全株式を売却、Uberとの関係途絶へ

アメリカの実業家であるトラビス・カラニック氏は、2009年に配車サービス大手のUberをギャレット・キャンプ氏と共同で創業し、2017年6月までCEOを務めました。CEOを退いた後も取締役としてUberにとどまっていたカラニック氏ですが、ついに所有する全株式を売却し、2019年12月31日に取締役を退任すると発表されました。



2019年12月24日、Uberの広報担当者はカラニック氏が所有していた全株式をすでに売却し、2019年12月31日をもって取締役を退任することを発表しました。カラニック氏のUberに対する合計出資額は不明ですが、売却した株式の総額は25億ドル(約2700億円)ほどになる見込みです。



カラニック氏はUberの共同創業者兼CEOとして活動した期間中に、Uberを世界有数の大企業に成長させたと評価されています。その一方で、反トラスト法に違反する価格操作を行っているとして訴訟を起こされたり、セクハラやパワハラが横行する企業文化に批判が寄せられたりもしました。カラニック氏は2017年6月にCEOを休職し、2017年8月には後任のCEOとしてダラ・コスロシャヒ氏が指名されました。



その後も取締役としてUberに在籍していたカラニック氏でしたが、所有する全株式を売却し、取締役を退任することで、共同創業者として設立当初から携わってきたUberとの関係を断ち切ることとなりました。Uberの発表によると、カラニック氏が退任するのは新しいビジネスおよび慈善活動に集中するためだとのこと。なお、カラニック氏の後任として取締役会に加わる人物について、Uberはすでに「適切な時期に推薦する強力な候補者」を決めているそうですが、記事作成時点では誰なのか発表されていません。



記事作成時点でUberのCEOを務めているコスロシャヒ氏は、「カラニック氏がUberで構築した以上に重大なものを作り上げた起業家はほとんどいません。Uberを設立した際のカラニック氏のビジョンと粘り強さ、および取締役会のメンバーとして発揮した専門知識に非常に感謝しています。Uberの全員が、カラニック氏が最善を尽くすことを願っています」とコメントしました。



また、カラニック氏は「過去10年間、Uberは私の人生の一部でした。10年という期間が終わり、会社の株式が公開された今、私が現在手がけているビジネスと慈善活動に集中するのにふさわしいタイミングと感じます。私はUberが達成した全てのことを誇りに思っており、Uberの将来を傍観者として応援し続けます。取締役会、ダラ、Uberチーム全体がUberのミッションを進めるために行ったあらゆる活動に感謝したいと思います」と述べています。カラニック氏は記事作成時点で、料理宅配サービスなどを運営するレストラン経営者に対し、調理器具が完備されたキッチンスペースを貸し出す「CloudKitchens」というスタートアップに注力しています。



なお、Uberの株式はカラニック氏の退任が発表された火曜日の取引で、わずかに価格が上昇しました。