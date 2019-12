2019年12月25日 12時10分 サイエンス

有毒物質に汚染された地域を可視化した地図「Toxmap」を政府が閉鎖させたことが判明



地図上に、有毒な化学物質に汚染された空気・水・土地などを可視化した「Toxmap」は、膨大かつ複雑なデータを専門家でなくとも理解しやすいようにまとめてあり、学生から研究者までが、さまざまな用途で利用していました。しかし、12月半ばに突如としてToxmapの閉鎖が発表され、詳しい説明もないままに実際に閉鎖してしまいました。この閉鎖により、環境上の危険を示したデータへの一般からのアクセスが阻害されると、専門家が懸念を示しています。



Federal Toxmap Shutters, Raising the Ire of Pollution Researchers

https://undark.org/2019/12/16/toxmap-national-library-of-medicine-retired/



Toxmapは有害化学物質(TRI)が放出されている場所を可視化する地図として、アメリカ国立医学図書館によって2004年にリリースされました。Toxmapの情報はアメリカ国内に所在する施設の報告に基づき、汚染情報は水中・空中・地中に関するものを含みます。マップ上で汚染された施設を特定したり、汚染があった年や期間、期間中集計データ、時間の変遷に伴うトレンドを追ったりすることも可能でした。



以下がToxmapのスクリーンショット。赤色や青色のドットが汚染地域を示しており、赤い点は「国内で最も汚染された土地」を示しているとのことです。





Toxmapを使用することでユーザーは有害物質の放出があった場所のデータを入手し、そこに死亡統計や他のマップを重ねるなどして使用できるため、学生・活動家・研究者のほか、さまざまなコミュニティから重宝されていました。



このToxmapが2019年12月16日、突然、詳細な説明もなく閉鎖されることが発表されました。



TOXNET Website to be Retired, Most Content Will Remain Available. NLM Technical Bulletin. 2019 Sep–Oct

https://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/so19/so19_toxnet_discontinued.html



記事作成時点でToxmapはアクセス不可となっており、同様の情報が提供されているウェブサイトが提示されています。



TOXNET HAS MOVED

https://www.nlm.nih.gov/toxnet/index.html





アメリカン大学の環境学者であるClaudia Persico氏やニューヨーク州立大学ストーニーブルック校の環境歴史学者であるChris Sellers氏は「アメリカ国立医学図書館が環境について正しく理解するために必須であるこのツールを本当に閉鎖してしまったことは驚きです」と表明しています。



その後、アメリカ国立医学図書館はニュースメディアであるUndarkへの声明の中で、図書館は新しい戦略プランの目標を達成するために「いくつかの難しい組織的な変更を行う必要があった」と説明し、部分的なToxmapのデータはアメリカやカナダ政府ウェブサイトに散在すると述べました。たとえばアメリカ環境保護局の「Enforcement and Compliance History Online」では郵便番号を入力すると、近隣の汚染源や有毒物質放出に関するいくつかのデータを見ることができます。



しかし、研究者は「これらの情報は非常に複雑になってきており、量も多いため、訓練を積んでいない人が使用するには難しいと言えます」と指摘しています。





Toxmapのようなデータ共有ツールは、1980年代に起こったボパール化学工場事故に由来します。この事故では有毒ガスが貧民街を直撃し、死者は2000~1万人にも及んだといわれています。ボパールの事故を受けてアメリカの議員は「知る権利」に基づき、コミュニティにおける潜在的な有毒物質の危険性が共有されることを求めました。1986年に「EMERGENCY PLANNING AND COMMUNITY RIGHT-TO-KNOW」という法律で企業が環境保護局に対して有毒物質の使用を報告することが義務づけられ、ここで集まった情報を一般公開で可視化したものがToxmapだったわけです。



Toxmapは国立衛生研究所の一部であるアメリカ国立医学図書館によって立ち上げられましたが、実際サービスの開発に携わった人は、このツールが「簡単に理解し、利用できるように作った」と語っています。そのかいあって、Toxmapは学生プロジェクトから研究者の論文まで、幅広いシーンで使用されるようになりました。実際にToxmapをプロジェクトで使用する、ノースイースタン大学の研究者であるSara Wylie氏は、Toxmapが学生たちに「アメリカでどれほど広範囲に有毒物質が広まっているか」ということを鮮明に示すツールだと述べています。「生徒の近くで有毒物質が排出されていることや、その複雑さを示すToxmapはいつでも生徒にとって衝撃的なものでした。非常にユニークなリソースだったのです」とWylie氏は語っており、自らの科学論文でもToxmapを使用していたことを強調し、いかにToxmapが貴重なツールだったのかを語りました。