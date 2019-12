2019年12月25日 15時00分 メモ

「中国の囚人が強制労働を訴えるメッセージ」が子どものクリスマスカードに混入

By Brigitte Tohm



イギリスの6歳の少女が、スーパーマーケットで買ったクリスマスカードの中に、中国の囚人が書き込んだ「強制労働させられています」というメッセージを発見しました。



Tesco charity cards ‘packed by China’s prison slaves’ | News | The Sunday Times

https://www.thetimes.co.uk/article/tesco-charity-cards-packed-by-chinas-prison-slaves-v9psp9fqx



6-Year-Old Finds Note Allegedly From Chinese Prison In Tesco Holiday Card : NPR

https://www.npr.org/2019/12/23/790832681/6-year-old-finds-message-alleging-chinese-prison-labor-in-box-of-christmas-cards



このメッセージを発見したのは、ロンドン南部に住む小学生・フローレンス・ウィディクームさん。ウィディクームさんが、クリスマスカードで友達にメッセージを送ろうとしたところ、1枚のカードにすでに書き込みがあることを発見。書き込みは全て英語で書かれており、その内容は「私たちは中国・上海青浦刑務所の外国人囚人です。私たちは、自分の意思に反する労働を強いられています。人権団体に通達して、私たちを助けてください」というものでした。





このクリスマスカードは、イギリスの大手スーパーマーケットチェーン・Tescoが販売していたもの。Tescoはクリスマスカード製造のサプライチェーンの中に刑務所が含まれていた可能性を受けて、クリスマスカードの生産を停止。「私たちは自社製品の製造に強制労働を利用するということは容認できません」「問題のクリスマスカードを生産した浙江雲広印業の工場の操業を停止し、調査を開始しました」という声明を発表しました。



Tesco statement: Christmas card supply chain - Tesco PLC

https://www.tescoplc.com/news/2019/tesco-statement-christmas-card-supply-chain/





Tescoによると、問題の工場は先月監査を受けたばかりであり、強制労働を用いた証拠は見つかっていないとのこと。浙江雲広印業は「海外のメディアの取材を受けて、初めて問題を認識しました。我が社は刑務所とは一切関わりがありません。我々が囚人を働かせたという証拠が何かあるのでしょうか?」とコメント。中国外務省の広報担当官も、「上海青浦刑務所における外国人囚人の強制労働の問題はない」と断言しました。



また、問題のクリスマスカードには、「ペーター・ハンフリー氏に連絡を」という文章も含まれていました。ハンフリー氏は上海青浦刑務所で23カ月間拘束された経験を持つ元ジャーナリストです。ハンフリー氏は自身の経歴を生かして、上海青浦刑務所に拘束された経験を有する人々の私的なグループである「上海青浦刑務所友の会」に連絡するとともに、独自に調査を開始しました。そして、このメッセージを書いた人物が、かつてハンフリー氏と同じ時期に収監されていた男性であることを突き止めたとのこと。



By stevanovicigor



ハンフリー氏によると、ハンフリー氏自身が投獄されていた2014年頃には強制労働はありませんでしたが、「出所後に状況が変化し、労働が義務化された」そうです。ハンフリー氏が投獄されていた当時は、囚人はH&MやC&Aなどのファッション製品を作っていたとのこと。



また、ハンフリー氏は当時から刑務所の環境が劣悪だったことも指摘しています。上海青浦刑務所の牢屋には1つあたり12人が収監されており、ベッドの支柱はさび、マットレスはわずか1cmの厚みしかなかったそうです。さらに、エアコンがないため冬は非常に寒く、夏は非常に暑いとのこと。また、ハンフリー氏は刑務所に服役していたときに必要な医療を拒否されたことも証言しています。