レゴブロックがほぼ絶対零度の環境で優れた断熱材として機能すると判明、実験装置や量子コンピューターへの応用も

・関連記事

レゴブロックを組み合わせることで「マイクロ流体力学」の試験ができる装置をMITの技術者が開発 - GIGAZINE



レゴでCERNの大型ハドロン衝突型加速器を作る「LHC micro models」はアトラスなどを手のひらサイズで再現 - GIGAZINE



レゴブロックを自ら飲み込んで人体実験を行う小児科医が登場、一体何日で「排出」されるのか? - GIGAZINE



レゴが「植物ブロック」の原料に実際の植物を使用すると発表 - GIGAZINE



レゴで作ったブロックの世界がAR空間で動き出す「Hidden Side」をLEGOが発表 - GIGAZINE



レゴで作られた4本のアームがシンクロしてクルクル回る装置のムービーがTwitterで話題に - GIGAZINE



レゴを使って全自動で飛行機を折って飛ばせる装置を作った猛者が登場、実際に動作するムービーが公開中 - GIGAZINE



2019年12月24日 19時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.