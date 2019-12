Googleが2019年に実現させた12個の革新

・関連記事

Googleが2018年の検索ランキング発表、急上昇・話題の人・平成○○・ドラマ・映画など2018年の出来事が丸わかり - GIGAZINE



「人気のソーシャルメディアトップ10」を2002年以降で比較したムービー、Facebook以前は何が流行していたのか? - GIGAZINE



政府から支援を受けたハッカーグループによる攻撃は日本を含む全世界で3カ月に1万2000件以上発生 - GIGAZINE



Googleが政治広告に対する規制を強化すると発表 - GIGAZINE



Googleが「ユーザー情報を保護しつつ広告の関連性も損なわない」仕組みの開発を行うと宣言 - GIGAZINE



1年で3200個もの変更が行われるGoogleの検索エンジンが注力する機能とは? - GIGAZINE

2019年12月24日 12時23分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.