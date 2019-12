映画好きとしても知られる「デス・ストランディング」の小島秀夫監督が2019年に見た映画ベスト10を発表

メタルギアシリーズの生みの親であり、2019年には「Death Stranding(デス・ストランディング)」を通してまるで映画のような全く新しいゲーム体験を生み出した小島秀夫監督が、2019年に観た個人的にオススメな映画ベスト10を発表しました。小島監督と言えば無類の映画好きとしても知られている人物で、ゲーム業界だけでなく映画業界の著名人とも親交の深い人物であり、デス・ストランディングではハリウッド俳優をモデルとしたキャラクターだけでなく、映画監督のギレルモ・デル・トロをモデルとするキャラクターも登場します。





My top 5 films in 2019:

1. Parasite

2. Border

3. The Irishman

4. A Elephant Sitting Still

5. Cold War

The rest on random order:

The House That Jack Built

Capharnaum

Spider- Man: Into the Spider-Verse

Joker

Marriage Story pic.twitter.com/FqNmEqlRhQ