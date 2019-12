2019年12月22日 12時00分 メモ

プレゼントとして子どもに絵本を送るメリットとは?

人に贈るプレゼントを選ぶというのは難しいものですが、相手が子どもとなると一層難しいものです。キャンベラ大学で幼児・初等教育学の准教授を務めるキム・シモンチーニ氏は「あなたの子どもや、友人の子どもに限らず、あなたが若い人を何か役立つものをプレゼントしてあげたいと思っているなら、私は絵本をプレゼントすることを強くお勧めします」と述べています。



2011年にイギリスの111校の学校で1万8141人の生徒を対象に行われた子どもと読書についての調査によると、プレゼントとして本を受け取ることと、読む能力との間に明確な関係があると報告されています。本を一度もプレゼントされたことがない子どもは、自分の年齢よりも対象年齢が低い本を読む傾向が高くなっていました。反対に、本をプレゼントされたことがある子どもは、自分の年齢より対象年齢が高い本を多く読む傾向にあることが分かりました。



「幼少期に絵本から得た知識は、子どもが学校に入ってから有利なスタートを切ることにもつながります」とシモンチーニ氏は述べており、子どもが絵本を読むことで得られる5つのメリットについて説明しています。



◆1:ボキャブラリーを増やす

絵本による言語学習を調査した研究によると、本は会話よりも多種類の言葉を含んでいることが分かりました。また、読書を通して親子の会話が弾みやすくなることも示唆されています。



「大人が子どもに絵本を読んであげるとき、最初から最後までただ読むだけでなく、内容についてを子どもと話し合うべきです。絵本の絵や、物語の中で起こった出来事について話すことは、豊かな会話につながり、言語の発達を促進します。学んだ言葉が多ければ多いほど、ボキャブラリーが増加して文章の意味を理解する速度が上がり、たくさん本を読むことができるようになります」とシモンチーニ氏は語っています。



◆2:数学と科学のスキルを高める

絵本の中には、子どもたちが簡単に数学や科学について学習できるように、ストーリーを通して子どもたちに数学や科学の概念を示しているものが多くあります。シモンチーニ氏は数字の概念が明示されている絵本の例として、「How Many Legs?」や「How Big is a Million?」を挙げています。また、古くから親しまれている「3びきのこぶた」のような絵本でも、子どもに干し草、木材、レンガの強度や材料の特性ついてを学ばせることができます。



オランダで行われた幼稚園児の数学知識に関する研究では、絵本を読んで数学の概念を学習した幼稚園児は、絵本を読まなかった幼稚園児と比較して数学の成績が向上したことが明らかになりました。



また、就学前の子どもたちに科学・技術・工学・数学(STEM)を学ぶためのデジタル学習プログラムを提供するELSAではSTEMを学べる(PDFファイル)絵本のリストが公開されています。



◆3:本は鏡と窓

児童文学の教授であるルディン・シムズ・ビショップ氏は「(PDFファイル)本は他の世界を見るための窓になる」と述べました。読者が想像力を働かせることで、本が別世界をつなぐ窓となり、本の世界の一部になることができるということです。また、シモンチーニ氏は、本は自分自身の生活や経験を省みる鏡になるとも考えており「読者は本を通して世界における自身の立ち位置を再確認することができます」と語っています。



「絵本の多くは白人の子どもや動物を取り上げていますが、それぞれ異なる文化で育つ子どもたちのために、考え方や行動原理が異なる人々を理解するための本が必要とされています。本を通して、すべての文化の子どもが社会で評価されていることを示すことができるでしょう」とシモンチーニは述べています。



◆4:本は固定観念を打ち破る

シモンチーニ氏によると、幼い頃からジェンダーの固定観念に縛られる子どもたちが多いそうです。2015年に発表された(PDFファイル)子どもが抱く固定観念についての調査によると、女の子は6歳までに、すでに男性が女性よりも「本当に賢い」と考える傾向が高く、「本当に賢い」子どもと思われそうな行動を避ける傾向にあることが明らかになりました。



絵本は、こうした固定観念を取り払うことにも役立つとシモンチーニ氏は述べています。科学者、エンジニアなど、男性的な行動をしている少女の行動を描いた絵本を読むことで、子どもたちの固定観念や行動を変えることができるとのこと。





メルボルンのモナッシュでは、男女平等を促進するため、ジェンダーの固定観念に囚われない(PDFファイル)絵本のリストが作成されています。



シモンチーニ氏自身も、おすすめの絵本として「The Paper Bag Princess 」「Architect」「Engineer」などを挙げています。



◆5:多くの本を読むと、教育を受けやすくなる

オーストラリアを含む27か国のデータを調べた研究では、多くの本がある家で育った子どもたちは、本が少ない家の子どもたちよりも3年間多く教育を受けたことがわかりました。これは、両親の教育、職業、階級に依存していませんでした。



シモンチーニ氏は「大人は、子どもに良い読書の習慣と楽しさを伝える必要があります。子どもたちに読書への愛情を理解させることは、子どもたちにとって最高の贈り物となるでしょう」と語っています。