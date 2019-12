2019年12月21日 19時05分 取材

「自由を守る」ために香港デモの中にあった言葉と張り紙の記録



TwitterもFacebookも使えない言論統制が行き渡った中国国内では無敵の共産党政府も、自由な情報が手に入る香港では批判の対象となります。とはいえ、香港デモの中でここまで中国政府、中国共産党が批判されているとは思いもしませんでした。衝撃的な世界が広がっていました。



香港が変わる、中国が変わる、世界が変わる瞬間という気がしました。迷いはありましたが、自転車で世界一周をした周藤卓也@チャリダーマンが2019年11月にデモの現場を含め香港を見てきた様子を報告します。その中でもこの記事では、香港デモに賛同する立場の人たちが残した言葉と張り紙を取り上げます。



◆はじめに

発端は逃亡犯条例改正案でしたが、現在は「五大要求」の達成を求める民主化デモへと形を変えています。



デモ隊が求める五大要求は、

1:逃亡犯条例改正案の完全撤回

2:対デモにおける香港警察の取り締まりを問う独立調査員会の設置

3:デモ参加者の釈放

4:デモの暴動認定取り消し

5:普通選挙制の導入

の5つ。



発端となった逃亡犯条例改正案は白紙撤回されましたが、「欠一不可」(一つも譲れない)で残り4つの実現のために、デモは終わることなく続いています。2014年の雨傘革命に続く大きなうねりが香港で起きていました。





香港で使われる漢字は繁体字ですが、記事中の漢字は日本人に一番わかりやすい形をとっています。できる範囲で背景を調べて、できる範囲で翻訳も入れました。ただ、かなり情報が錯綜しています。この記事は絶対ではありません。それでも、記事を書くことで、香港に目を向けてくれる方が増えることを望んでおります。



◆大埔墟(タイポマーケット)駅

地下道の壁一面に付箋やら張り紙。





同じように地下道の出口まで続いていました。





案内板の周り





それぞれの付箋には香港人ひとりひとりの言葉が綴られています。





蒙面無罪、立法無理。覆面に罪はない、法は理にかなわない。デモ参加者の覆面着用を禁止した覆面禁止法に対する抗議。





蒙面無罪を訴える仮面ライダー。風刺が効いています。





進撃の巨人ならぬ進撃の林鄭。林鄭とは香港トップの林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官のこと。





一斉撐撐撐到底、みんなで最後まで持ちこたえる。





就算核爆、都不割席。





大きな2つの一枚絵。





ヘルメットとガスマスク姿でたたずむ女性。左手には雨傘。





天滅共朝





地面には香港独立か。中国の都市か。今回の反送中はターニングポイントという意味でしょうか。





◆香港のいたるところで

POWER TO PEOPLE、香港人反抗、学生不是暴徒、爸媽我不是暴徒。





「光復香港」「時代革命」の2つの言葉はデモ隊のスローガンとなっているようで、街中でもかなり見かけました。もとは2016年の選挙で梁天琦という候補が掲げていた言葉。梁天琦氏は反中強硬派となる本土派の中心人物。しかし、彼は2016年香港旺角騒乱の中心メンバーとして暴動罪で起訴され、現在は収監されています。





光復香港





天滅中共。全党死清光。中国共産党滅びよというスローガンのようです。





殺人政権。





我反抗、故我存在。哲学者デカルトの我思う、故に我在りに倣った言葉。





President Trumpa&Xi.Let's meet in Hong Kong.





最低賤行業警察。





時代革命、光復香港。「カエルのペペ(Pepe the Frog)」はインターネットで人気の漫画キャラクターでデモ隊のシンボルとして使われています。





光復香港、時代革命。





一連のデモに対して、香港警察の7つの罪を糾弾する張り紙。キリスト教の七つの大罪(七宗罪)と掛けています。





囚人となってしまった香港トップの林鄭行政長官。





11月14日、葵涌邨という公営住宅における香港警察が行った取り締まりへの抗議。





不自由、毋寧死。アメリカ独立戦争時代における名言「自由を与えよ、しからずんば死を与えよ(自由か死か)」の中国語訳でした。





壁一面を覆いつくす張り紙。





「全民三罷」の呼びかけ。三罷とは罷工(労働者)、罷市(商人)、罷課(学生)によるストライキ運動のこと





C.H.I.N.A.NOT ONE LESS。「C」omplete withdrawal of extradition bill、「H」olistic withdrawal of unjust charges、 「I」ndependent commission of inquiry、「N」o riot labeling、「A」uthentic universal suffrage.「五大訴求(五つの要求)」を英訳した頭文字を繋げたらCHINAとなる仕掛け。「缺一不可(一つも譲れない)」の英訳がNOT ONE LESSになります。





公開真相。





記者たちに向かって催涙スプレーを放つ警察の写真。





こちらも三罷の呼びかけ。香港人加油から反抗、そして報仇と言葉が重くなっていってます。





2019年6月15日、逃亡犯条例に反対する梁凌杰氏が太古広場の足場に上っていたときの1枚。横断幕には「全面撤回送中、我們不是暴動、釈放学生傷者、林鄭下台、Help Hong Kong」「反送中 No Extradition To China. Make Love No shoot!」。黄色のレインコートには「黒警冷血、林鄭殺港」とありました。夜になって警察および消防隊が現場を囲むと、彼は足場の外へ身を乗り出します。一瞬の隙をついて消防隊が彼の体をつかみますが、Tシャツが脱げてしまい、彼は転落死しました。事故か自殺か詳細はつかめませんが、遺書があったことで、死を決意した行動だったと言われています。香港デモの中でみかける黄色いレインコートは彼を意味していました。





落下時の映像はこれ。下に設置されていたエアクッションに受け止められているようにも見えますが、梁氏は命を落としました。



「反送中」黃衣男太古廣場危站5小時墜地身亡 Hong Kong anti-extradition bill protest - YouTube





7月3日、逃亡犯条例改正案に抗議で投身自殺を行った麥小姐が残した言葉。不是民選的政府是不会回応訴求的香港需要的是革命。





8月11日、香港警察が使用したビーンバッグ弾によって右目が失明した看護師の事件を問う1枚。





8月31日、太子(プリンス・エドワード)駅における警察の取り締まりに抗議する1枚。





この出来事は、地下鉄車内のデモ隊と一般市民による乱闘騒ぎで警察が出動し、ここぞとばかりに警察は暴力を伴う激しい取り締まりを行いデモ隊と思われる人たちの身柄を抑えていったというもの。通報の発端となった乱闘騒ぎに加えて、隣の旺角(モンコック)駅構内もデモ隊による破壊行為に遭っていました。この取り締まりで65人が逮捕されたようですが、起訴できるかは不明。「死者が出たのでは」という香港市民の噂もあって、監視カメラに残った動画全編の公開が求める声が上がっています。しかし、MTRはそうした要求に応えられていません。以下は映像の一部です。



《視點31》【8.31 太子站警察突襲】(RTHK31:03/09/2019) - YouTube





11月8日、警察とデモ隊の衝突の中、駐車場から転落して亡くなったとされる22歳の学生、周梓楽氏を悼む言葉。





殺人黒警。黒警はヤクザのような警察を意味するスラングで、敬と黒が一つの漢字となっています。





還要犠牲、多少個学生?あと何人の学生が犠牲にならなければならない?





HOW MANY DICTATORS DO WE HAVE TO APPEASE BEFORE WE LEARN.NO RIOT ONLY TYRANNY.





自由を守る。光復香港。





天滅中共。





禁止使用催涙。





五大訴求、缺一不可。五つの要求、一つも譲れない。





Fuck You POPO。POPOは警察(POLICE)を意味するスラング。





撕不走、我們的未来。引き裂かれない、私たちの未来。





「記者」「守護孩子(子どもを守る)」「救急隊」「民衆」とそれぞれの言葉。





風刺漫画。





カエルのペペとたくさんの言葉。





◆コンクリートブロック

反抗 自由は死せず。





黎明之前的黒夜是最撚黒夜。





血債血償。





没有暴徒、只有暴政。暴徒はいない、暴政しかない。





還我民主自由。民主と自由を返せ。





她只有15歳(彼女は15歳でしかない)。全裸の水死体で発見さた15歳の少女を指しているようでした。彼女は「自殺した」と処理されましたが、経緯も含め不可解な点が多く、その真相を求める声が上がっています。





決不譲香港成下個新疆。香港をウイグル自治区のようにさせない。





共産党必滅。





◆攻防

地下道を一人歩く年配の女性。足を止めて壁の張り紙をじっと見つめたかと思うと、無表情のまま張り紙に手をかけていました。ひらりと落ちてしまう一枚の紙。こうしたデモ隊のやり方を快く思っていない人も香港にはいます。そして、香港政府も認めていません。



張り紙の多くが剥がされた壁。





紙屑だけが残る階段の壁。





デモ隊の言葉をぐちゃぐちゃに塗りつぶした跡。





憎悪を権威で取り繕った地下道。





落書きや張り紙を物理的に消すことは簡単です。でも、それだけでは香港デモに参加した人の心は変わりません。今回のようなことが二度と起きないように、中国に倣って言論統制を強めるのか、民主主義の国々に倣って、一人一票の普通選挙を導入するのか、香港政府のこれからを世界が注目しています。



(文・写真:周藤卓也@チャリダーマン

