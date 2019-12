2019年12月21日 12時00分 メモ

「乱交するトナカイが描かれたラベル」が問題になりクリスマス限定ビールが生産中止に



アメリカ・ノースカロライナ州の醸造所であるSycamore Brewingクリスマスに向けて新作のビールを発表しました。しかし、ビール自体の味わいや価格が話題になる前に、「乱交するトナカイがラベルに描かれている」ことが問題視され、生産中止になったと報じられています。



Sycamore's sexual reindeer beer cans prompts a visit from state alcohol enforcement - Charlotte Agenda

https://www.charlotteagenda.com/189273/sycamores-sexual-reindeer-beer-cans-prompts-a-visit-from-state-alcohol-enforcement/



Brewery Forced to Drop Reindeer Orgy Beer Labels After Anonymous Scrooge Snitches - VICE

https://www.vice.com/en_us/article/wjww7q/brewery-forced-to-drop-reindeer-orgy-beer-labels-after-anonymous-scrooge-snitches



A Brewery Had To Pull Cans Of Its Holiday Beer Because The Reindeer Cartoons On It

https://www.delish.com/food-news/a30169378/reindeer-cartoons-beer-can/



問題の新作ビール「CHRISTMAS COOKIE」がこれ。





闇夜のように見える暗い空を背景に、「Sycamore」という会社のロゴが大きく描かれています。





そして、ロゴの周りには雪の結晶とともに、さまざまな体位で絡み合っているように見えるドット絵風の白いトナカイと赤いトナカイがあしらわれています。





CHRISTMAS COOKIEの発表から数日後、匿名の通報を受け取ったノースカロライナ州のアルコール飲料管理委員会が、Sycamore Brewingに監査員を派遣。わいせつなトナカイ柄に加えてラベルの承認を得ていなかったことが問題となって、Sycamore Brewingにはラベルの差し止めが通達されました。アルコール飲料管理委員会のOmar Qureshi氏は、「Sycamore Brewingには500ドル(約5万5000円)から1000ドル(約11万円)の罰金が科される見込みです」とコメントしました。



この一件を報じたViceによると、Sycamore Brewingの共同経営者であるSarah Brigham氏は今回の図柄を「動物のカーマ・スートラ」と評しているとのこと。同じく共同経営者のJustin Brigham氏は「現在我が国では、大統領は弾劾の危機にあり、学校では銃乱射事件が発生するといった、ひどい事件がさまざま起こっています。そんな状況において、ピクセル調のトナカイが描かれた、クッキーの味わいがするアルコール度数7.5%のビールはとても良い救済だと思います」とコメントしました。





ラベルの問題のため、CHRISTMAS COOKIEは生産中止となりました。しかし、初期ロットとして生産された1900本が、問題のラベルの上に何の変哲もないラベルを貼られて、Sycamore Brewingの直営店で販売される予定。なお、販売される「修正版」のCHRISTMAS COOKIEのラベルを剥がすと、問題の「トナカイ柄」のラベルを見ることができるそうです。