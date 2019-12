2019年12月20日 12時30分 メモ

「2019年を代表する写真」を写真共有サービスのFlickrが発表



2019年に写真共有サービス・Flickrに投稿された写真の中で、最も人気が高く魅力的だった写真を、「2019年を代表する写真」としてFlickrが紹介しています。なお、「2019年を代表する写真」は、写真の閲覧数・お気に入り数・コメント数などを考慮したアルゴリズムにより選出されたそうで、Flickr従業員によるキュレーションも含まれているとのことです。



Top 25 Photos on Flickr in 2019 From Around The World | Flickr Blog

https://blog.flickr.net/en/2019/12/19/top-25-photos-on-flickr-in-2019-from-around-the-world/



Koen Jacobs氏がキヤノンのフルサイズ一眼レフカメラであるEOS 5D Mark IIIを使って撮影した写真。撮影場所はユダヤ人コミュニティとの密接な歴史を持つベルギー・アントワープで、そのアントワープのダイヤモンド地区を歩くユダヤ人男性を撮影したポートレート。



by Koen Jacobs



ロシア在住のKristina Makeeva氏が投稿した以下の写真は、同氏の家のすぐそばで撮影された写真だそうです。辺り一面に咲いているのはルピナス。Makeeva氏は毎年このルピナスの咲く時期に新しい構図で写真を撮影することを計画しているとのこと。



by Kristina Makeeva



以下の写真は、南アフリカのMartin Heigan氏が投稿した写真。同氏は珍しい星雲や超新星の残骸といった天体写真の撮影を行っているという人物です。Heigan氏が撮影している天体は、月よりもはるかに巨大なサイズながら、地球からはるか彼方に存在するため、写真とするには長時間露光で多くの光を集める必要があるとのこと。以下の写真はシャープレス308という星雲を撮影したもの。



by Martin Heigan



スイスのギヨーム・カウフマン氏がEOS 5D Mark IIIで撮影した、雪に覆われた木々の風景写真。カウフマン氏は「特に冬になると、木が配置される場所が非常にグラフィカルでバランスの取れたものになるケースがあります。それはシンプルでエレガントです。私はいつもそういった場所を探していますが、珍しいため実際に見つけられるのは非常にレアなケースです。今朝、私はドローン映像を撮るために写真の場所を通りかかったので、運転を止めて、一眼レフカメラで数枚の写真を撮りました。霧により雰囲気は完璧でした!」と語っています。



by Rogg4n



アンディ・ハリス氏がニコンのD500で撮影したという、水面で狩りをするカワセミの写真。



by Andy Harris



イギリスのジョージ・ハート氏がキヤノンのフルサイズミラーレスカメラであるEOS Rで撮影した、ツノメドリの写真。



by George Hart



ペレス・アロンソ氏がチョコレート・マウンテンズを撮影した写真。



by Perez Alonso Photography



カナダのLizzy Gadd氏がソニーのα7R IIIで撮影した写真。



by Lizzy Gadd



Claire Gentile氏が空母ジョン・F・ケネディを正面から撮影した写真。撮影に使用されたのはニコンのD750。



by Claire Gentile



Alex Noriega氏が撮影した美麗な砂漠の風景写真。



by Alex Noriega



Ramón M. Covelo氏が、ノルウェーのSakrisøyで撮影した風景写真。使用カメラはニコンのD800。



by Ramón M. Covelo



Royce Bair氏がEOS 5D Mark IIIで撮影した、天の川の写真。



by Royce Bair



Jesse Moran氏がα7R IIIで撮影した風景写真。



by Jesse Moran



Jim Patterson氏が撮影した砂漠の写真。



by Jim Patterson



Ann and Chris氏が撮影したコミミズクの写真。



by Ann and Chris