2019年12月20日 16時00分 サイエンス

がん細胞の大半を分子を注入するだけで自己破壊させることが可能な治療法が誕生

by Trust "Tru" Katsande



すい臓がんは数あるがんの中でも早期発見が難しい上に進行が速く、5年生存率が非常に低いことでも知られています。そんなすい臓がんの細胞を、特定の分子を体内に注入するだけで自壊させ、80~90%も減少させる方法をイスラエルの研究チームが発見しました。



Oncotarget | The phenanthrene derivative PJ34 exclusively eradicates human pancreatic cancer cells in xenografts

http://www.oncotarget.com/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=view&path%5B%5D=27268



In possible breakthrough, molecule destroys pancreatic cancer cells in mice | The Times of Israel

https://www.timesofisrael.com/in-possible-breakthrough-molecule-destroys-pancreatic-cancer-cells-in-mice/



Israeli Study Finds Molecule That Triggers Self-Destruction Of Pancreatic Cancer Cells | Health News

https://nocamels.com/2019/12/israeli-study-molecule-destruction-pancreatic-cancer-cells/





テルアビブ大学のMalca Cohen-Armon教授とシェバメディカルセンターのTalia Golan博士によって主導された研究チームは、異種細胞を拒絶しないように免疫を抑制された24匹のマウスを用いて、ヒトのすい臓がん細胞を自己破壊させる新たな手法についての実験を行いました。



研究チームは24匹のマウスを8匹ずつ、計3つのグループに分割し、それぞれのマウスに対してヒトのすい臓がん細胞を異種移植片として挿入。そのまま15日ほどかけて、すい臓がん細胞をマウスの体内で増殖させたとのこと。



その後、研究チームは2つのグループに対して、脳卒中の患者を治療するために開発された「PJ34」という分子を血中に注入しました。PJ34は脳虚血に伴うミクログリアの活性化を抑制し、神経細胞死を防ぐことが報告されていますが、Cohen-Armon教授によるとこれまでがんの治療に用いられたケースはないそうです。PJ34を投与されたグループのうち、1つのグループは1週間に5回のペースで、もう1つは1週間に3回のペースで投与が行われました。また、対照群とされた3つ目のグループには、1週間に5回のペースで生理食塩水が注入されました。



by Shutterbug75



マウスへのPJ34および生理食塩水の投与は3週間にわたって行われ、研究終了時にはPJ34を週5回投与したグループにおいて、腫瘍のサイズが約40%減少するという変化がみられました。また、PJ34による治療が行われてから30日後にマウス体内のすい臓がん細胞について調べたところ、PJ34を投与した2つのグループでは、いずれもすい臓がん細胞が80~90%も減少していたことが判明。PJ34がマウス体内のヒト由来すい臓がん細胞を、有意に減らすという結果が得られました。さらに、PJ34を週5回投与したグループでは、1匹のマウスにおいて治療開始から56日目に腫瘍が完全に消失したとも報告されています。



Cohen-Armon教授は、「PJ34は細胞膜を透過しますが、ヒトのがん細胞のみに影響を与えます。この分子はヒトのがん細胞が複製される際に異常を引き起こし、結果として急速な細胞死が発生します。したがって、がん細胞が増殖すること自体が、がん細胞の死をもたらしたといえます」と述べました。



さらに、PJ34はヒトのすい臓がん細胞に対して排他的に影響を与え、その他の細胞や良性のがん細胞には影響を与えなかったと研究チームは主張。一連の研究中に、それぞれのマウスにおいて副作用や体重増加といった顕著な変化は見られず、異常行動も確認されなかったとのこと。「ヒトのすい臓がん細胞移植片に対する効率的な悪性細胞の根絶は、すい臓がん治療の新しいモデルを示します」と、研究チームはコメントしています。



by luvqs



研究チームは今回の研究と並行して行った実験で、すい臓がん以外の複数の攻撃的ながん細胞についても、同様にPJ34が効率的に作用することを発見したとのこと。Cohen-Armon教授は、今後の研究でより大きな動物を使用してPJ34の効果を確かめ、最終的にはヒトに対する治療効果を調べるテストを行いたいと述べました。