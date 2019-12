一般的な先進国が1年で放出する量のメタンがアメリカのガス田事故で漏出したと判明

2018年2月にアメリカ・オハイオ州で発生したガス田事故によるメタンの総漏出量が、 イギリス・ドイツを除くヨーロッパの国が1年で放出する量に相当する という研究結果が発表されました。 Satellite observations reveal extreme methane leakage from a natural gas well blowout | PNAS https://www.pnas.org/content/early/2019/12/10/1908712116

2019年12月20日 14時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1k_iy

