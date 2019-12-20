2019年12月20日 13時16分 お知らせ

2019年度10月分のGIGAZINEのアクセス解析結果



この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2020年1月31日までは誰でも閲覧可能です。



お知らせその1、2018年1月よりGIGAZINE上で連載を開始し、11月にはAmazonのKindleで電子コミックもリリースされたフルカラーコミック「姫とゲーマー」が、今度はYouTubeのムービーになって再登場しました。



第1話は以下から見ることができます。



姫とゲーマー 第1話「不正してでも実況動画ランキングトップ10を目指す姫」 - YouTube





お知らせその2、ユーザビリティー向上のため、スマートフォンでGIGAZINEを閲覧した際に表示される下部固定のオーバーレイ広告に「×」ボタンを設置しました。



広告右上にある「×」ボタンをタップすれば、広告を消すことができます。





というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。



◆2019年10月

アクセスリクエスト数：17375万

ページビュー：4844万

ユニークユーザー数：774万

転送量：24554GB

※Cloudflareで集計。先月までの統計とカウント内容が違うため過去の統計との数値の連続性はありません。



転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約23972GB。PHPやHTMLなどと広告配信が約582GB。



また、2019年10月に作成した記事数は514本。



次に、2019年10月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。



1位：【無料永久ライセンス配布中】動画編集・録画ソフト「VideoProc」レビュー、超初心者でも使える便利機能が複数搭載





2位：体内でビールを醸造し「お酒を飲まないのに酔った状態」が何年も続いていた男性





3位：「不幸な人」の声を30年聞き続けた精神科医が学んだ「人を幸福から遠ざけること」





4位：「あまりにも中毒性が高すぎる」としてフォートナイトが集団訴訟の危機に





5位：旅行予約サイトの「今あなた以外に○○人が見ています」はウソだったことが判明





6位：「雇った殺し屋が下請けを雇う」ということが繰り返されて「5次請けの殺し屋」が誕生してしまう





7位：「お酒で脳が萎縮する」のではなく「脳が小さいとお酒を飲む」という可能性が示される





8位：Twitch上で殺人の瞬間が生配信され約2200人がその瞬間を視聴した可能性





9位：アメリカ空軍パイロットはなぜ「Garmin」の腕時計を使うのか？





10位：著名なフリーソフト活動家が一通のメールで役職辞任に追い込まれたことに「危険な動きだ」と批判が寄せられる





というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。



1位：Chrome：49.00％（1.83増）

2位：Safari：27.09 28.20％（1.11減）

3位：Internet Explorer：6.61％（0.07増）

4位：Firefox：4.11％（0.19増）

5位：Safari (in-app)：3.98％（0.54減）

6位：Edge：3.68％（0.09増）

7位：Android Webview：3.50％（0.39減）



IEの内訳をさらに詳細に見てみると、以下のようになります。



11.0：99.17％（0.03増）

10.0：0.37％（0.01増）

9.0：0.29％（0.02減）

8.0：0.15％（0.02減）

7.0：0.01％（変わらず）



次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。



1位：Twitter（前月1位）

2位：Google ニュース（前月2位）

3位：はてなブックマーク（前月4位）

4位：Facebook（前月5位）

5位：SmartNews（前月3位）

6位：livedoor ニュース（前月5位）

7位：Feedly（前月8位）

8位：グノシー（前月7位）

9位：NAVERまとめ（前月9位）

10位：Yahoo!知恵袋（前月10位）



次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。



1位：gigazine

2位：itunes インストール

3位：amazon

4位：google

5位：フォアグラ

6位：セックス

7位：裸

8位：モジホコリ

9位：ipad os

10位：飛田新地



最後に、取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。





また、記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。



それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。